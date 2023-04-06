У Лорак спросили, за сколько она готова продать своего бойфренда, которого она любит, как и родину

Певица Ани Лорак продолжает жить свою жизнь, не обращая внимания на войну в Украине.

Лорак и ее бойфренд / Instagram

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая предала свою страну и продолжает жить и работать в террористической России, постит сопливые комментарии под постами своего йога-учителя.

Тот выложил фотографию с совместного отдыха с певицей без чести и совести, а также прокомментировал ее: "Над невзгодами, на высотах, мир выглядит красивее и менее враждебнее рядом с тобой. За нас и нашу любовь".

Лорак, которая явно отдыхает по бартеру в одном из отелей Дубай, также прокомментировала фото своего сожителя, который оставил ради нее свою семью с маленьким ребенком, и в очередной раз призналась ему в любви.

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"Я тебя люблю", - написала певица на испанском языке, сопроводив фото сердечками.

Комментарии Лорак / Instagram

Между тем, разъяренные пользователи Instagram добрались уже и до страницы мужчины. Кстати, в начале отношений с певицей, он мог похвастаться лишь 4 тысячами подписчиков. Теперь же на его страницу подписано более 15 тысяч фоловеров.

Некоторые комментаторы сразу же дали цену любви Лорак. Она уже признавалась в любви Украине и предала ее при первой же возможности. Теперь слова любви слышит ее йога-инструктор.

"За сколько ты его продашь? Он же тоже тебе родной и любимый, как родина", - спрашивают фоловеры.

Лорак и ее бойфренд / Instagram

Лорак лишается работы в стране-агрессоре России

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

"Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне", - отметила Лорак.

Также Лорак отметила на то, что в России ее обвинили в поддержке ВСУ.

"Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - заявила Лорак.

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