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У блогерши Вороновой, которая снимала работу ПВО, проходят обыски

Алена Кюпели
31 мая 2023, 11:10 обновлено 31 мая, 11:11
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Теперь Инна Воронова может стать соседкой своему мужу-наркодилеру Чернецкому.
Инна Воронова
Инна Воронова / Фото Главред. Коллаж Instagram/voronova.official

Инна Воронова, жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, на залог которому она пыталась собрать денег в сети, а позже попала в скандал, снимая работу украинского ПВО, оказалась под пристальным вниманием специальных служб Украины.

По информации источников издания Обозреватель, СБУ наведалась в дом певицы, откуда она и снимала работу украинских защитников.

Теперь Вороновой вручили подозрение. "По факту несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, еще две недели назад было возбуждено уголовное производство", - сообщило издание.

видео дня

Теперь не исключено, что певица окажется рядом со своим любимым за решеткой.

Напомним, видео того, как система ПВО в Киеве отражает ракетную атаку русских оккупантов в ночь на 16 мая, появилось в соцсетях экс-супруги киевского наркодилера Юрия Чернецкого певицы Инны Вороновой и актрисы Ксении Мишиной.

При этом Воронова на видео даже сообщила свою локацию.

Ранее также Воронова дала клич в Instagram, чтобы собрать для своего мужа 4 миллиона гривен и его выпустили под залог.

"Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", - заявила Воронова в сториз.

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