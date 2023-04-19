Российский психолог Вероника Степанова решила показать общественности психологический портрет Баскова.

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Николай Басков скоро приведет себе бабушку / Скриншот

Скандальный российский певец Николай Басков не останется бобылем до конца своих дней, а таки возможно заведет себе семью.

По крайней мере так считают в террористической России и даже указывают, кто составит достойную партию смешному раздутому путинисту.

По информации пропагандистского медиа Дни.ру, российский психолог Вероника Степанова решила показать общественности психологический портрет Баскова. Она также пояснила, отчего же Басков все никак не остановится в выборе второй половины.

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"Специалист рассказала, что музыкант якобы родился "дедулькой": с детства был очень серьезным и это качество пронес сквозь года. Именно поэтому, говорит Вероника Степанова, к нему тянутся взрослые женщины. Да, и он, по ее словам, не стесняется их компании", - считает психолог.

"У Баскова все получалось с этими бабушками и, возможно, он тоже придет к тому, что нужно жениться на какой-то возрастной диве. А дивы его очень любят", – поразмышляла о будущем раздутого артиста психолог, добавив, что пойдет он на этот поступок от отчаяния из-за одиночества.

Напомним, ранее одиозный российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, внезапно расстроил своими горловыми завываниями певицу украинского происхождения Таисию Повалий, которая предала Украину и встала на сторону террористического государства России.

Путинист Басков довел до слез Повалий, исполнив песню "Отпусти меня" в ходе телешоу "Моя мелодия" на главном пропагандистском канале "Россия 1".

Также ранее, на пропагандистском канале "Россия 24" показали очередной позор российского горлопана, путиниста Николая Баскова. Так, в программе "Моя мелодия" Басков вспомнил свой стыдливый и гнусный эпизод, который случился с ним по время выступления вместе с легендой оперной сцены Монсеррат Кабалье.

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