У 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт

В 4 года у ее ребенка вдруг началось обратное развитие.
Известная украинская певица Мяты рассказала шокирующую правду про своего маленького сына. Певица призналась, что в возрасте четырех лет сын пережил инсульт.
По словам певицы, в 4 года у ее сына вдруг началось обратное развитие. Дальше были долгие месяцы обследований, поисков врачей и наконец диагноз.
"Поражение головного мозга. У него на головном мозге два рубца - то есть это как инсульт случился, они не заживают. У нас таких детей даже негде было лечить в то время. Мы нашли единственную клинику и единственного врача, который правильно поставил диагноз. У нас когда-то были интернаты, и таких деток просто отдавали в такие школы-интернаты, закрывали, чтобы не видели. Что там делалось никто не знал", - рассказала артистка в программе Зірковий шлях.
По словам певицы, до 10 лет сын звезды Юра учился в частной школе, где были специалисты, которые могли работать с такими. А последние годы Юрий уже ходит в государственную школу в инклюзивный класс.
Но несмотря на внедренную в Украине программу инклюзивного образования, 38-летняя Мята едва сдерживает эмоции: школ, где могли бы учиться дети с особенностями развития у нас катастрофически мало.
"Нам не хватает специалистов, школ, каких-то центров. Даже если создают такие центры, то они стоят просто бешеных денег! Например, инклюзивная частная школа - это минимум 25 тысяч гривен в месяц. А добавьте еще лекарства, таблетки, уколы, реабилитологи, логопеды", - говорит певица.
Но не только страна не готова к таким детям как ее сын, говорит она. Многие люди вокруг по сей день неадекватно реагируют на ее сына.
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