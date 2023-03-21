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Тяжелобольную российскую актрису жестоко обокрали близкие: вынесли все

21 марта 2023, 22:07
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, но пока полиции не удалось выйти на след подозреваемой.
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева / скриншот Youtube, росСМИ

88-летняя российская актриса и звезда советского кинематографа Наталья Фатеева поплатилась за свою доброту.

Актрису жестоко предала ее помощница. Женщина воспользовалась самочувствием тяжелобольной актрисы.

Как пишут росСМИ, домработница родом из Узбекистана похитила из квартиры Фатеевой крупную сумму денег.

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Случилось это в момент, когда артистка находилась в больнице. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, но пока полиции не удалось напасть на след подозреваемой.

"Майясар проработала у артистки полгода, а недавно звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" попала в медучреждение, где пробыла некоторое время. Вернувшись домой, Фатеева обнаружила, что помощница вынесла из дома деньги, одежду и даже продукты питания", - сообщает Telegram-канал "112".

Как ранее писали, известного музыканта и пианиста Евгения Хмару обокрали в поезде. Воры забрали сумку с его аппаратурой и мобильный телефон, сообщает страница в Instagram.

"У меня забрали абсолютно все для моих выступлений, а это оборудование на 8000 евро. И это в тот момент, когда едешь поездом в ночь, чтобы сэкономить лишние 100 евро на ночь в гостинице, так как все деньги собираем для наших защитников", - заявил музыкант.

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