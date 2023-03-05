Парализовал часть лица: с известной российской актрисой произошло несчастье

Звезда советского кино рассказала, что когда-то сделала инъекции ботокса себе в лоб, и ее буквально парализовало.

Наталья Варлей / скриншот росТБ

Известная российская актриса Наталья Варлей, которой еще с 2015 года запрещено въезд в Украину из-за поддержки войны РФ против Украины, столкнулась со страшной напастью.

Актриса, которая сыграла в фильме Кавказская пленница, всегда была большим противником бьюти-процедур, но однажды на кое-что решилась.

Звезда советского кино рассказала, что когда-то сделала инъекции ботокса себе в лоб, и ее буквально парализовало.

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"Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной сцены выдать, потому что брови нависли и все", - призналась артистка, пишут росСМИ.

С тех пор, по словам Варлей, она никогда больше ничего не колет.

Ранее сообщали, что украинский певец Андрей Данилко, который выступает в амплуа эксцентричной дамочки средних лет Верки Сердючки, попал в список украинских деятелей культуры, которым запретили въезд в россию на 50 лет в связи с его политическими убеждениями.

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