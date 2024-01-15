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Тяжелобольная Тышкевич высказалась о будущем материнстве: "У меня два выхода"

Анна Подгорная
15 января 2024, 23:00
Екатерина Тышкевич призналась, как ее недуг препятствует осуществлению ее мечты.
Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк
Екатерина Тышкевич рассказала про планы на материнство / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mrsketrin, instagram.com/kateryna__tyshkevych

Семья украинских актеров, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк, состоят в браке с 2019 года. За это время они не раз поднимали детский вопрос, который пока неразрешим для пары.

Об этом рассказала сама Тышкевич в интервью для Алины Доротюк. Обзаводиться потомством артисты не торопятся из-за состояния здоровья Екатерины. Многие советуют ей родить ребенка, дескать гормональные изменения при беременности могут избавить ее от хронической головной боли.

Такой способ супруги пока рассматривают как самый крайний выход наряду с электрошоковой терапией - Тышкевич и Томусяк хотят принести в мир жизнь не для того, чтобы ребенок был чьим-то лечением с недоказанной эффективностью, а чтобы он был их совместным взвешенным решением, рожденным для счастья.

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"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но из-за моего постоянного употребления препаратов мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах - это 20%, что сработает, а 80% - усугубит ситуацию. Мы не откидываем еще и послеродовую депрессию. Это рискованно. На самом деле у меня два выхода: или электрошоковая терапия, из-за которой можно получиться умственно отсталой или вообще не разговаривать. Я оставляю это на крайний вариант. Или попытаться забеременеть. А если нет? А мне уже нельзя будет принимать то, чем я хоть немножко приглушаю (боль - прим. редактора). А я так не смогу", - признается Тышкевич.

Ранее стало известно, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж. Ее избранником стал турецкий миллиардер, с которым актриса встречалась на протяжении последнего года.

Также украинская певица и актриса Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности. Артистка ждет появления на свет третьей дочери от Андрея Дикого уже в начале весны.

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