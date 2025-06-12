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Тяжелобольная Селин Дион дала жару в Лас-Вегасе

Анна Подгорная
12 июня 2025, 01:30
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В Сеть попало видео, как Дион весело пляшет на концерте Coldplay.
Селин Дион
Селин Дион сейчас - певица отдохнула на концерте Coldplay / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, cкриншот TikTok

Вкратце:

  • Селин Дион почти не выходит на публику
  • Ее недавнее посещения концерта в Лас-Вегасе произвело фурор в Сети

Легендарная канадская певица Селин Дион из-за неизлечимой болезни редко выходит на публику: в 2022 году звезде поставили диагноз - синдром мышечной скованности. Приступы недуга приносят Дион невыносимую боль, и значительно ограничивают ее в передвижении, ежедневной активности и даже занятиях музыкой.

К счастью, у артистки все же бывают хорошие дни, когда ее самочувствие не мешает ей жить полной жизнью. Один из таких произошел с ней в субботу, 7 июня. Тогда Селин посетила концерт группы Coldplay в Лас-Вегасе.

видео дня

В своем блоге в Х певица написала восторженный отзыв о том вечере: "Какой незабываемый вечер с Coldplay. Мое сердце до сих пор поет! Сердечное спасибо группе и их потрясающей команде за теплый и добрый прием моей семьи. Все было... фантастично".

И тут Дион не покривила душой: на концерте она оторвалась как следует. В TikTok появилось видео, на котором артистка с широкой улыбкой на лице энергично отплясывает в фан-зоне. В комментариях поклонники радуются, что Селин Дион вопреки всему проживает каждый свой момент на полную.

Поклонники радуются хорошему самочувствию Селин Дион
Поклонники радуются хорошему самочувствию Селин Дион / tiktok.com/@thom.bridges
Поклонники радуются хорошему самочувствию Селин Дион
Поклонники радуются хорошему самочувствию Селин Дион / tiktok.com/@thom.bridges

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Кто такая Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

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