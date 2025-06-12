Тяжелобольная Селин Дион дала жару в Лас-Вегасе

В Сеть попало видео, как Дион весело пляшет на концерте Coldplay.

https://stars.glavred.info/tyazhelobolnaya-selin-dion-dala-zharu-v-las-vegase-10672694.html Ссылка скопирована

Селин Дион сейчас - певица отдохнула на концерте Coldplay / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, cкриншот TikTok

Вкратце:

Селин Дион почти не выходит на публику

Ее недавнее посещения концерта в Лас-Вегасе произвело фурор в Сети

Легендарная канадская певица Селин Дион из-за неизлечимой болезни редко выходит на публику: в 2022 году звезде поставили диагноз - синдром мышечной скованности. Приступы недуга приносят Дион невыносимую боль, и значительно ограничивают ее в передвижении, ежедневной активности и даже занятиях музыкой.

К счастью, у артистки все же бывают хорошие дни, когда ее самочувствие не мешает ей жить полной жизнью. Один из таких произошел с ней в субботу, 7 июня. Тогда Селин посетила концерт группы Coldplay в Лас-Вегасе.

видео дня

В своем блоге в Х певица написала восторженный отзыв о том вечере: "Какой незабываемый вечер с Coldplay. Мое сердце до сих пор поет! Сердечное спасибо группе и их потрясающей команде за теплый и добрый прием моей семьи. Все было... фантастично".

И тут Дион не покривила душой: на концерте она оторвалась как следует. В TikTok появилось видео, на котором артистка с широкой улыбкой на лице энергично отплясывает в фан-зоне. В комментариях поклонники радуются, что Селин Дион вопреки всему проживает каждый свой момент на полную.

Поклонники радуются хорошему самочувствию Селин Дион / tiktok.com/@thom.bridges

Поклонники радуются хорошему самочувствию Селин Дион / tiktok.com/@thom.bridges

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как выглядит непубличная и самая младшая дочь Умы Турман. Старшие дети актрисы от Итана Хоука стали актерами, как и родители, но Луна пока остается для фанатов Турман загадкой.

Также кубино-испанская актриса Ана де Армас впервые заговорила про отношения с Томом Крузом, которые ей приписывают с февраля 2025 года. Между актерами 25-летняя разница в возрасте.

Читайте также:

Кто такая Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира. Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред