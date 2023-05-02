"Ты жив и свободен": Полякова душевно поздравила защитника Мариуполя Дианова с Днем рождения

Поп-певица Оля Полякова поблагодарила Михаила Дианова за героизм и продемонстрировала трогательную встречу с бойцом.

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Оля Полякова и Михаил Дианов / коллаж фото УНИАН и Instagram

Поп-певица Оля Полякова душевно поздравила с днем рождения легендарного украинского военнослужащего и защитника Мариуполя Михаила Дианова (позывной "Мишаня"). Свое поздравление артистка опубликовала в Instagram.

"Мишенька! Дорогой! C Днем рождения! Какое счастье, что мы встретились, наш герой! Не только на войне, но и в повседневной жизни ты продолжаешь защищать нуждающихся в помощи! Сколько с тобой уже сделали, а еще сколько сделаем! Слава Богу, что ты жив и свободен, будь здоров и счастлив! Люблю", – написала Полякова.

Кроме того, певица опубликовала несколько душевных фото вместе с Диановым, которому, к слову, исполнилось 43 года.

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Он быстро отреагировал на слова артистки, написав под постом: "Спасибо, моя невероятная красотка".

Справка. Михаил Дианов попал в российский плен после выхода из завода "Азовсталь" 20 мая 2022 года. В плену он пережил множество издевательств и похудел на 40 килограммов. Освободили героя 21 сентября 2022 года в ходе обмена вместе с другими 214 военными.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно подхватили кричалку.

Смотрите интервью с Олей Поляковой в программе ЖВЛ:

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