Трус, ренегат и перебежчик: украинский комик Андрей Молочный оказался поклонником "русского мира"

Андрей Молочный из Дуэта имени Чехова имеет пророссийские взгляды / instagram.com/molochnyi

Комик украинского происхождения Андрей Молочный бежал вслед за своими пророссийскими убеждениями в РФ еще в 2014 году. Там, с российской сцены популярных юмористичных шоу, шоумен высмеивал Украину, ее жителей и украинский язык.

Сейчас перебежчик утратил популярности и исчез из медиапространства и на родине, и в России. Итоги его плачевно карьеры кратко подвели в репортаже канала Гроші.

Андрей Молочный родился в Коростене Житомирской области. В средине двухтысячных основал популярный комик-дуэт "Дуэт имени Чехова", и также снимался в популярном украинском скетч-шоу Файна Юкрайна. Коллегой и другом комика-предателя был шоумен и волонтер Сергей Притула.

И если сейчас Притула, как настоящий патриот Украины, использует все силы, средства и влияние, дабы помочь своей стране выиграть войну против рашистов, Молочный отсиживается и отмалчивается в стране-агрессоре.

На его страницах в социальных сетях - посты в лучших традициях рашистской пропаганды: в Киеве комику мерещатся толпы фашистов, истребление которых он считает священным долгом. "Ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты", - писал он еще год назад.

К слову, о войне, которую Россия развязала против его родной Украины, о Коростене, которому приходится существовать под обстрелами оккупантов, Андрей Молочный не сказал ни слова.

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Ранее польская и советская актриса, модель и звезда фильма Ирония судьбы Барбара Брыльска выразила свое мнение относительно войны, которую РФ развязала против Украины.

Также стало известно, что Валюха из Сватов, российская актриса Татьяна Кравченко, по словам Эдуарда Радзюкевича, поддержала Россию в зверском нападении на Украину.

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