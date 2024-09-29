Трудно узнать: что случилось со звездой "Сватов" путинисткой Людмилой Артемьевой

Молчунья Артемьева стала не похожей на себя.

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Людмила Артемьева поменяла стиль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ludmilaartemyeva/?hl=uk

Российская актриса и звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, но поддержала оккупацию Крыма Россией, засветилась на одном из мероприятий в Сочи.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, актрису сложно было узнать: она перекрасила волосы в платиновый блонд и похудела, а также изменила свой стиль. Артемьева показалась в черных шароварах и белой длинной блузке, дополнив образ красным пиджаком.

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Теперь молчунья стала внешне похожа на лидера группы "Ночные снайперы", рок-исполнительницу Диану Арбенину.

Людмила Артемьева на светском мероприятии / фото: скрин starhit.ru

Кто такая Людмила Артемьева? Людмила Артемьева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка России (1997).

Активный сторонник организации "Возрождение. Золотой Век", характеризующейся рядом экспертов, как тоталитарная секта.

В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией. В 2016 году ей был запрещён въезд на территорию Украины на три года в связи с посещением Крыма.

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