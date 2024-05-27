"Трудно без семьи": Тодоренко бросила детей и страдает по этому поводу

Регина Тодоренко ищет поддержку у своих подписчиков.

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Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих детей / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Предательница Украины Регина Тодоренко, которая родом из Одессы, но живет и работает в стране-террористе России, оставила своих детей на мужа-бывшего наркомана, россиянина Влада Топалова.

Как пишут пропагандистские СМИ, Тодоренко решила выехать по работе, причем сделала это надолго. "Уже девятый день в экспедиции, сегодня стало трудно без семьи. Второй раз в жизни мы расстались так надолго", - сообщила запроданка.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины. видео дня

Таким образом Тодоренко решила заручиться поддержкой других мам, чтобы минимизировать чувство своей вины.

Она также оправдывается, что отправляет смешные видео своим сыновьям.

Отметим, что Тодоренко участвует в шоу, где восхваляет красоты террористической России, которая напала на мирную Украину.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, недавно на своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима, и держит правой рукой закинутую за голову левую ногу.

А также Андрей Бедняков прокомментировал желание Тодоренко со временем вернуться в Одессу. Ведущий предположил, что Регина поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине.

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