"Тромб": молчун Леонид Агутин оказался на грани смерти - детали

Леонид Агутин пережил сложный период.

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Леонид Агутин рассказал о болезни / коллаж: Главред, фото: t.me/agutin_leonid

Российский певец Леонид Агутин, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, признался, что перенес операцию на ноге из-за тромба.

В эфире одного из пропагандистских шоу Агутин признался, что потянул ногу при выходе из самолета и боль была невыносимой, поэтому он обратился к врачам. После обследований оказалось, что у него тромб, который почти оторвался.

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"Я потянул ногу, вышел из самолета и не могу идти. На третий день попросил сделать новокаиновую блокаду. Врачи сделали УЗИ, после чего сразу увезли меня на операцию. Тромб был во всю ногу, вся вена была закупорена", — заявил молчун.

Кто такой Леонид Агутин? Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса

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