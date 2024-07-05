Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина вышла на сцену без футболки

Дочь российских артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина, которые так и не высказали свою позицию на счет войны в Украине, 25-летняя Елизавета выступила в баре в США со своей музыкальной группой.
Как сообщает росСМИ "7Дней.ru", в сети опубликовали фото Елизаветы, на котором она появилась на сцене без футболки.
Отметим, перед выступлением Елизавета травмировала ногу, но свой выход на сцену отменять не стала.
Жители страны-оккупанта России сразу же начали возмущаться и заявили, что Анжелика такого себе никогда не позволяла.
Кто такая Анжелика Варум?
Анжелика Варум – российская эстрадная певица украинского происхождения, актриса, автор песен, заслуженная артистка России (2011). Жена известного русского певца Леонида Агутина. Родилась 26 мая 1969 года в г. Львов, Украина, в 1987 году переехала в Москву и приобрела российское гражданство.
Анжелика Варум высказалась против войны в целом, но не озвучила, что войну развязал путин. 2 марта 2022 года певица опубликовала антивоенный пост в своем Instagram на русском и украинском языках.
Анжелика Варум - последние новости по теме
Отметим, ранее дочь Анжелики Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.
А также певец Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.
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