УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина вышла на сцену без футболки

Элина Чигис
5 июля 2024, 08:19
308
Дочь Варум и Агутина устроила настоящую провокацию в баре.
Анжелика Варум, Леонид Агутин
Дочь Анжелики Варум показалась на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/avarum/

Дочь российских артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина, которые так и не высказали свою позицию на счет войны в Украине, 25-летняя Елизавета выступила в баре в США со своей музыкальной группой.

Как сообщает росСМИ "7Дней.ru", в сети опубликовали фото Елизаветы, на котором она появилась на сцене без футболки.

видео дня

Отметим, перед выступлением Елизавета травмировала ногу, но свой выход на сцену отменять не стала.

Жители страны-оккупанта России сразу же начали возмущаться и заявили, что Анжелика такого себе никогда не позволяла.

Кто такая Анжелика Варум?

Анжелика Варум – российская эстрадная певица украинского происхождения, актриса, автор песен, заслуженная артистка России (2011). Жена известного русского певца Леонида Агутина. Родилась 26 мая 1969 года в г. Львов, Украина, в 1987 году переехала в Москву и приобрела российское гражданство.
Анжелика Варум высказалась против войны в целом, но не озвучила, что войну развязал путин. 2 марта 2022 года певица опубликовала антивоенный пост в своем Instagram на русском и украинском языках.

Анжелика Варум - последние новости по теме

Отметим, ранее дочь Анжелики Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.

А также певец Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Леонид Агутин Анжелика Варум новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"РФ будет вынуждена это принять": в ОП назвали 3 инструмента, чтобы закончить войну

"РФ будет вынуждена это принять": в ОП назвали 3 инструмента, чтобы закончить войну

09:36 Украина
Риши Сунак признал поражение на выборах: кто станет новым премьером Британии

Риши Сунак признал поражение на выборах: кто станет новым премьером Британии

08:32 Мир
Оккупанты ночью массированно ударили по Украине тремя десятками дронов: подробности

Оккупанты ночью массированно ударили по Украине тремя десятками дронов: подробности

08:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Находится в доме престарелых : российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле 22863

"Находится в доме престарелых": российский ведущий рассказал, что происходит с Кларой Новиковой на самом деле

Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте 4715

Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте

В Украине начинается учебный год на месяц раньше: в чем причина 3284

В Украине начинается учебный год на месяц раньше: в чем причина

РФ не прекратит убивать людей в Украине: Путин сделал возмутительное заявление 2181

РФ не прекратит убивать людей в Украине: Путин сделал возмутительное заявление

Последние новости

10:02

"Приходили все на поклон": путинист Иосиф Пригожин вызверился на Аллу Пугачеву и Максима Галкина

10:00

Чем правильно закусывать коньяк: как насладиться напитком и минимально опьянеть

09:51

Какой будет помощь США, если победит Трамп: ветеран АТО ошеломил прогнозом

09:49

Партизаны у Екатеринбурга взорвали железную дорогу - россияне везли боеприпасыВидео

09:36

"РФ будет вынуждена это принять": в ОП назвали 3 инструмента, чтобы закончить войну

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
08:53

"Спасибо не президенту": известный комик рассказал, как выехал из Украины и разозлил поклонников

08:32

Риши Сунак признал поражение на выборах: кто станет новым премьером Британии

08:19

Нет света и воды: дроны атаковали город в РФ, из которого запускают "Шахеды" по Украине

08:19

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина вышла на сцену без футболки

Реклама
08:10

"Мирный план" завершения войны уже стал известным?мнение

08:06

Оккупанты ночью массированно ударили по Украине тремя десятками дронов: подробности

07:03

Путин открыто требует капитуляции Украины: в ISW объяснили, какие цели преследует диктатор

06:10

О феномене "тефлоновости" Трампамнение

05:50

Шторм достиг максимально возможной отметки: в Украину ворвалась 9-балльная буря

05:05

Путин боится социального взрыва в РФ: Жданов описал одну из главных проблем Кремля

04:40

Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику

04:05

Моника Беллуччи и Тим Бертон ярко вместе вышли в свет

03:34

Как отчистить жвачку с одежды: рабочий лайфхак от профессионального уборщика

03:02

Почему желтеют листья у антуриума: в чем причина и как спасти "мужское счастье"

02:30

Звезда "300 спартанцев" Джерард Батлер встречается с молоденькой моделью - СМИ

Реклама
02:00

"Ей предлагали миллионы": экс-директор Софии Ротару раскрыл тайну певицы

01:35

Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте

01:15

Россияне накапливают силы и готовятся к наступлению: военный назвал направление

01:09

Церковный праздник 5 июля: что нельзя делать на святого Афанасия

04 июля, четверг
23:38

Спортсменка Ольга Харлан поделилась яркими фото в купальнике

23:19

"Потому, что я - русский": YouTube заблокировал каналы российских Z-артистов

23:08

У популярного российского певца пропал отец

23:00

Есть погибшие, много раненых: российская ракета ударила по порту под Одессой

22:56

Положили тысячи солдат: как РФ захватила квартал Часового Яра - Financial Times

22:46

ГУР "подожгло" беспилотниками пороховой завод в Тамбове: это уже не впервыеВидео

22:22

Российский артист-путинист рассказал о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

22:15

Сроки завершения войны: известно, какой месяц станет решающим для Украины

21:45

Назвала настоящее имя: Кристина Соловий выдала певицу Klavdia Petrivna

21:45

Девушка мыла голову без шампуня месяц: что произошло с ее волосами

21:45

Жестокие бои за рубежи: в ВСУ предупредили об изменении тактики армии РФ

21:24

Изменения будут заметны на фронте: на Ставке Зеленского приняли важные решения

21:13

Будет скандал: в Евросовете говорят, что у Орбана нет мандата на поездку к Путину

21:03

Как сделать полотенца мягкими: поможет средство, которое всегда есть дома

20:53

Почему коты боятся огурцов: эксперты объяснили реакцию четвероногих

20:24

Местные напали на сотрудника ТЦК: что известно о скандале в Ворохте

Реклама
20:15

Графики отключения света на 5 июля: когда отключения будут более жесткие

19:46

Украину атакует 40-градусная жара: когда в регионы придет похолодание

19:31

Переобулся: Путин сделал циничное заявление о "Талибане" и борьбе с терроризмом

19:26

Будет выглядеть на миллион: как покрасить шкаф в домашних условиях

19:21

Орбан после провала в Киеве отправляется в Москву: зачем

19:10

США объявили два новых пакета помощи, но все смешали коней и людеймнение

18:56

Жена Дмитрия Гордона впервые рассказала, как журналист сделал ей предложение

18:43

РФ не прекратит убивать людей в Украине: Путин сделал возмутительное заявление

18:30

"Мама Верки Сердючки" Инна Белоконь впервые показала внучку

18:29

Не подведут с помощью: топ-4 знака зодиака, которые дают лучшие советы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять