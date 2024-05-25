Скрывали: отец Агутина выдал правду о разводе певца с Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются героями постоянных слухов.

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Николай Агутин раскрыл правду про отношения сына / Коллаж Главред, фото Instagram/agutinleonid

Российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум уже долгое время являются объектами обсуждения. Как правило, артистов подозревают в том, что они развелись,

По данным пропагандистских СМИ, неожиданную правду об отношениях пары выдал отец композитора Николай Агутин. Расставание Агутина и Варум мужчина опроверг и даже вспомнил о том, как начиналась семейная жизнь четы.

По его словам, Варум совсем не хотела никакого торжества. Ее согласия удалось достичь после того, как Агутин запланировал поездку в Европу.

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Кто такая Анжелика Варум? Анжелика Варум – российская эстрадная певица украинского происхождения, актриса, автор песен, заслуженная артистка России (2011). Жена известного русского певца Леонида Агутина. Родилась 26 мая 1969 года в г. Львов, Украина, в 1987 году переехала в Москву и приобрела российское гражданство.

Анжелика Варум высказалась против войны в целом, но не озвучила, что войну развязал путин. 2 марта 2022 года певица опубликовала антивоенный пост в своем Instagram на русском и украинском языках.

Он также добавляет, что пара всячески пыталась держать свои отношения в тайне, чтобы не спугнуть новые чувства. "Да, мы с Машей (настоящее имя Варум - авт.) решили, чтобы никто не знал. Начнут говорить, все нам испортят люди. Скрывали. А потом как открыто сказали, что мы пара и началось. И уже 25 лет языки чешут о нас", - рассказал певец.

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Отметим, ранее дочь Анжелики Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.

А также певец Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.

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