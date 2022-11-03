Усы и декольте нараспашку: дочь Варум и Агутина поразила внешним видом

В прошлом году дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина получила американское гражданство, ее музыкальная карьера идет в гору.
Звездная пара Анжелика Варум и Леонид Агутин живут и работают в России, но их дочь Елизавета уже несколько лет живет за границей и о возвращении домой думать не хочет.
В прошлом году девушка получила американское гражданство, ее музыкальная карьера идет в гору. Накануне Елизавета предстала перед своими подписчиками в эпатажном виде.
Дочь Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.
Напомним, ранее Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.
На своей страничке в Instagram певцу уже второй раз пришлось открещиваться от помощи Украине.
Ранее выяснилось, что Анжелика Варум и Леонид Агутин не выступали с лозунгом "нет войне" и не пели на благотворительном концерте "U For Ukraine" в поддержу Украины.
Артисты решили прояснить ситуацию в связи с большим количеством "недоброжелателей" в сети.
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