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"Оружие в руки и на передовую": Тарзана, Меладзе и Агутина отправляют на войну в Украину

27 сентября 2022, 09:07

Кроме обычных россиян, на смерть нужно отправить и артистов, считает Дана Борисова.

Агутин, Меладзе, Тарзан
Тарзана, Меладзе и Агутина отправляют на войну в Украину / скриншот

В России пытаются всячески оправдать мобилизацию граждан. В поддержку войны в Украине выступила одиозная телеведущая Дана Борисова.

Она считает, что кроме обычных россиян, на смерть нужно отправить и артистов, у которых есть военная специальность.

"Я помню, что у Леонида Агутина была какая-то хорошая боевая специальность. Валерий Меладзе служил в армии. Я думаю, что после скандальных высказываний о России ему надо дать шанс реабилитироваться. У Меладзе для этого есть все показания – отправиться на фронт. Думаю, после этого общественное мнение к нему поменяется. Александр Маршал заканчивал военное училище. У некоторых артистов есть реальные показания получить повестку. Я считаю, что это их святая обязанность – идти служить Родине, подать пример. И чтобы тем, кто стоят и давятся в очереди на границе с Казахстаном и Грузией, было стыдно", - заявила Борисова.

По ее словам, воевать должны все, кто только может.

"Сергей Зверев, Тимур Батрутдинов, Тарзан. Я буду гордиться, если они покажут пример и отправятся на фронт. Никогда такого не было, такой мобилизации, такой острой необходимости защищать страну. И будет свинство со стороны артистов – не пойти, - если они будут продолжать свой чес, зарабатывать деньги. Какие песни, какие танцы, какие корпоративы могут быть в это время? Оружие в руки и на передовую, и мы все будем ими гордиться!", - считает Борисова.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Ранее стало известно, что в России закрыли Театр Романа Виктюка. Актеров отправили "на удаленку" под благовидным предлогом, а само здание будет переоборудовано под военкомат.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Тарзан Леонид Агутин
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