Анжелика Варум уехала из РФ и покинула там Агутина

Певица Анжелика Варум, которая родом со Львова, покинула страну-террориста РФ, начавшую полномасштабное вторжение в Украину, и уехала жить в США. Интересно, что ее муж Леонид Агутин остался в России.
Варум проживает в апартаментах стоимостью $2,119 млн в Лос-Анжелесе, сообщают росСМИ. Жилье площадью 300 квадратных метров зарегистрирована на Агутина. Квартира расположена в Голливуде, элитном районе города.
Из окон квартиры Варум видно море, а также резидентам комплекса доступен бассейн, расположенный на территории. Последние полгода артистка проживала именно в этой квартире.
Отметим, в конце марта Анжелика Варум выступала в стране-оккупанте России во время тура со своим мужем.
Кто такая Анжелика Варум?
Анжелика Варум – российская эстрадная певица украинского происхождения, актриса, автор песен, заслуженная артистка России (2011). Жена известного русского певца Леонида Агутина. Родилась 26 мая 1969 года в г. Львов, Украина, в 1987 году переехала в Москву и приобрела российское гражданство.
Анжелика Варум высказалась против войны в целом, но не озвучила, что войну развязал путин. 2 марта 2022 года певица опубликовала антивоенный пост в своем Instagram на русском и украинском языках.
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Отметим, ранее дочь Анжелики Варум надела белый парик, наклеила усы. С насмешкой в глазах родственница звезд предстала перед публикой в блузке с глубоким декольте и кожаной куртке. Неожиданное преображение было в честь Хэллоуина.
А также певец Леонид Агутин ответил российскому депутату Сергею Миронову, который обвинил его в поддержке вооруженных сил Украины.
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