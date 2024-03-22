Анжелика Варум опозорилась на сцене: зрители освистали артистку

Певица Анжелика Варум, которая родом из Львова, но так и не назвала Россию страной-агрессором, попала в конфуз прямо на сцене. Артистка только с третьей попытки смогла попасть в ноты на концерте в Нижнем Новгороде.
Певица предприняла несколько попыток исполнить композицию "Как не думать о тебе", что вызвало смех у всего зала.
Спас Анжелику ее супруг, музыкант Леонид Агутин. Видео инцидента уже завирусило в сети.
Смотрите видео, как пела Варум:
Гитарист не смог удержаться и решил пародировать ее фальшивое пение, чем сильно рассмешил певицу.
Кто такая Анжелика Варум?
Анжелика Варум – российская эстрадная певица украинского происхождения, актриса, автор песен, заслуженная артистка России (2011). Жена известного русского певца Леонида Агутина. Родилась 26 мая 1969 года в г. Львов, Украина, в 1987 году переехала в Москву и приобрела российское гражданство.
Анжелика Варум высказалась против войны в целом, но не озвучила, что войну развязал путин. 2 марта 2022 года певица опубликовала антивоенный пост в своем Instagram на русском и украинском языках.
Добавим, российская певица Анжелика Варум сравнила украинско-российский конфликт с цунами. Варум также утверждает, что для нее не существует войны между Украиной и Россией.
А также ранее в семье у певицы Анжелики Варум случилось горе - ушел из жизни ее отец, композитор Юрий Варум. Скорбную новость сообщил супруг Анжелики Леонид Агутин.
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