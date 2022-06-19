Трогает до слех: "Антитела" в День отца посвятили песню всем папам, погибшим на войне

Антитела, клип / коллаж Instagram

Известный отечественный поп-рок-коллектив "Антитела" посвятил свою песню "В книжках" всем людям, которые имели детей, но пошли на войну против русских оккупантов и погибли в боях.

"Он изучит все цвета, цифры и буквы, окончит школу, институт. Узнает о любви и дружбе, радости и разочаровании. Возможно, станет великим изобретателем или известным комиком, возможно, напишет важный программный код, спасет ли кому-то жизнь. Но уже никогда не узнает одного – как звучал голос папы. У войны есть много смыслов. Но ею нельзя оправдать детские слезы. Никогда!", – говорит солист коллектива и боец тероробоны Тарас Тополя.

Как говорят музыканты, ко Дню отца, который в Украине в этом году празднуют 19 июня, и было решено посвятим песню "В книжках" всем родителям, которые отдали свою жизнь за Украину.

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Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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