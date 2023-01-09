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"Трется гениталиями с другой": звезда 95 Квартала и блогерка Шаманская разводятся

9 января 2023, 14:46
Руслан Ханумак утверждает, что хранил верность супруге, и упрекнул ее в чрезмерной ревности.
Алина Шаманская, Руслан Ханумак
Алина Шаманская объявила о расставании с Русланом Ханумаком / instagram.com/shamankaa

Популярная украинская блогерка, ведущая и журналистка Алина Шаманская объявила на своей странице в Instagram, что актер и сценарист 95 Квартала Руслан Ханумак "больше не ее мужчина".

К такому решению Шаманская пришла после развратного видео, которое ее супруг снял с другой блогеркой, Анной Алхим. В комментариях к ролику над Алиной подшучивали и откровенно издевались из-за развязного поведения Ханумака.

Актер в свою очередь решил не заступаться за жену и мать своего ребенка, дескать ему плевать на хейтеров. А Шаманскую такое безразличие задело. Так видео с чужой женщиной и отсутствие защиты натолкнули блогерку на мысль, что такой союз ее не устраивает. При этом Алина отмечает - отношения с Русланом испортились до этого инцидента, но он стал последней каплей.

"Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой мужчина, который трется гениталиями с другой блоггершей у нее дома на Рождество. И ты просишь заступиться. Тебе же отвечают "Мы выше этого". Ты набираешься смелости и наконец признаешься себе: значит это не твой мужчина. Да, это не мой мужчина. Является ли данная ситуация причиной развода? Конечно нет. Это просто феерическая последняя точка", - рассказала Шаманская.

Руслан Ханумак, Анна Алхим
Руслан Ханумак накануне записал неоднозначное видео с Анной Алхим / instagram.com/shamankaa

Очень скоро свою реакцию на громкое заявление супруги записал Руслан Ханумак. Он сделал видеообращение, в котором подтвердил, что отношения с Шаманской закончены, и пара уже давно шла к этому.

Также он оправдался за обвинения в измене: "Во-первых, я никому не изменял, ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался, я заехал со своим другом к его подруге на несколько часов перед поездкой. Во-вторых, перед тем, как желать смерти мне и моим близким, стоит покопаться и разобраться, что мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны мы жили отдельно. То, что об этом мы не говорили публично, – это в первую очередь были наши с ней дела". Он также поблагодарил Алину за прожитые вместе годы, но не упустил возможность подколоть ее - намекнул, что не последнюю роль в разрыве их отношений сыграла патологическая ревность Шаманской.

"Алине я благодарен за все годы, которые мы с ней прожили. Она замечательный человек. Я желаю ей только добра и найти человека, который не будет себе позволять находиться просто в компании с другими девушками", - заявил Ханумак.

Алина Шаманская и Руслан Ханумак познакомились в 2016 году на съемках проекта "55 за 5". Год спустя пара поженилась и обзавелась ребенком - сыном по имени Артур.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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