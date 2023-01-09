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"Ужасно не люблю вранья": Алина Шаманская уличила Руслана Ханумака во лжи после заявления о разводе

9 января 2023, 17:35
Актер 95 Квартала утверждает, что они с супругой не живут, как семья, уже около года.
Алина Шаманская, Руслан Ханумак
Алина Шаманская поймала Руслана Ханумака на вранье / instagram.com/shamankaa

Украинская блогерка, журналистка и ведущая Алина Шаманская приняла решение прекратить отношения с актером и сценаристом 95 Квартала Русланом Ханумаком. Оба супруга уже изложили свою версию событий, которая привела к разрыву, однако мужчина попался на обмане.

Так Алина считает, что Ханумак не воспринимает ее, как часть семьи, которую нужно защищать: в публичном скандале, в котором приняли участие его гениталии и Анна Алхим, мужчина не счел нужным заступиться за жену, над которой в сети стали жестоко издеваться.

Шаманская сказала, что это поставило точку в их конфликте, однако и не послужило первопричиной для ее мыслей о разводе. Ханумак же в свою очередь заявил, что блогерка слишком ревнива, раздула из мухи слона, и вообще они еще до войны приняли решение жить по отдельности.

Алину Шаманскую возмутило подобное заявление - едва ли не единственный раз, когда Ханумак решил сделать публичное заявление про супругу, и в нем соврал.

"Я ужасно не люблю вранья! Больше всего в этой жизни. Последнее, что я скажу на этот счет (развод с Ханумаком - прим. редактора): Про год - это ложь. Вот теперь у меня все", - заявила блогерка на своей странице в Instagram после видеообращения Ханумака.

'Ужасно не люблю вранья': Алина Шаманская уличила Руслана Ханумака во лжи после заявления о разводе
Алина Шаманская поймала Руслана Ханумака на вранье / instagram.com/shamankaa

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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