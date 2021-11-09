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"Травмированные люди": психолог рассказала о будущем отношений Мишиной и Эллерта

9 ноября 2021, 09:35
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Эксперт сделала неожиданное заявление.

Александр Эллерт и Ксения Мишина
Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались этим летом / instagram.com/ellert_a

Отношения бывшей "Холостячки" Ксении Мишиной и шоумена Александра Эллерта хоть и довольно запутаны, но имеют шанс на жизнь.

Об этом в комментарии Главреду рассказала семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань, отвечая на вопрос есть ли у этой пары будущее и на какой почве возможны конфликты в их семье.

Эксперт отметила, что, не смотрела проект "Холостячка", но если они выставляют свои отношения напоказ, возможно, речь идет о любви двух нарциссов.

"Если человек хочет проявляться и показывать себя, это – нарциссическое поведение. Нарциссы – это очень тонко чувствующие травмированные люди, которые в детстве недополучили нужного количества тепла, и в какой-то момент произошел резкий обрыв отношений с кем-то из очень близких и значимых людей", - пояснила Щербань.

Читайте также"Все началось с панических атак": Мишина рассказала, как попала в психбольницуПсихолог отметила, что именно в этот момент формируется такое представление, что входить в близкие отношения небезопасно, так как они в любой момент могут резко оборваться.

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"Нарцисс – "достигатор". Все богатые люди, достигшие высот, в основном нарциссического склада характера. Им не мешают невротические эмоциональные связи. Вижу цель – не вижу препятствий – это про них. Если складывается пара нарциссов, они могут прекрасно сосуществовать рядом, закрывая потребности друг друга", - рассказала психолог.

Напомним, что бывшая "Холостячка" Ксения Мишина и шоумен Александр Эллерт, неожиданно расставшись четыре месяца назад, сейчас, похоже, наладили отношения. Эллерт организовал для Мишиной романтический вечер и напомнил ей о своей любви, а Ксения отреагировала на это очень живо и радостно.

Полную версию чата с Аленой Шербань читайте здесь

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Автор: Сергей Кущ
viber
Ксения Мишина Александр Эллерт Алена Щербань
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