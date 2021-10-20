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Окровавленная Мишина напугала фанатов жуткими фото: актриса снимается в хорроре о Чернобыле

20 октября 2021, 22:14
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"Холостячка" показала себя в новом образе и рассказала о своем новом проекте.

Ксения Мишина поразила новым образом / instagram.com/misha.k.ua

Известная украинская актриса Ксения Мишина стала главной героиней фильма о Чернобыле. Артистка опубликовала в Instagram страшные фото со съемочной площадки, которыми привела поклонников в недоумение.

"Я сыграла роль в фильме ужасов - и получила кайф от процесса. Несмотря на то, что роль небольшая, у меня остался синяк на теле. А еще меня ждало долгое разгримирование после сложного грима. Крови было море! Когда я была маленькой, мне было интересно, а страшно ли актерам по ту сторону экрана? Теперь точно знаю, что нет! Скорее, забавно и весело. И за это отдельное спасибо команде и всей съемочной группе", - написала Ксения.

Режиссером и сценаристом украинского хоррора "Чернобыль паранормальный" выступил Василий Москаленко. Он также сыграл главную мужскую роль.

Кроме них, главные роли достались Робу Фельдману и Хлое Луизе Буенс.

Известно, что это жуткая история, которая разворачивается в Чернобыльской зоне, где исчезает британский ученый. Мужчину начинает искать сестра Оливия, которая приехав из заграницы останавливается в гостинице Чернобыль и находит там загадочные записи, сделанные перед смертью брата.

Ранее Мишина станцевала на столе во время съемок шоу "Україна має талант".

viber
фильм ужасов Ксения Мишина
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