Ксения Мишина устроила горячие танцы на столе на съемках шоу Україна має талант

Ксения Мишина и Женя Кот, которые победили на Танцях з зірками, устроили горячие танцы на канале СТБ.
Актриса Ксения Мишина и танцюрист Женя Кот стали судьями шоу Україна має талант, которое СТБ перезапускает к 30-летию Независимости Украины.
В одном из выпуском Ксения Мишина похвалилась шикарным кожаным платьем, которое удачно подчеркнуло ее фигуру. А помогать искать таланты ей будут Евгений Кот, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Сергей Притула и другие звезды.
В Сеть попало видео снятое во время записи шоу, которое в Instagram опубликовали фанаты проекта Україна має талант. В ролике Мишина в кожаном платье и Женя Кот в костюме и кедах устроили жаркий танец под исполнение одной из участниц.
При этом Ксения Мишина смогла исполнить танцевальные движения, несмотря на то, что была на шпильках.Читайте такжеШоу Україна має талант перезапускают к юбилею Независимости Украины
Фанаты поддержали танце бурными овациями.
"Вспомbнаем, как было круто на съемках шоу Україна має талант", - пишет СТБ после того, как перепостил этот ролик в Instagram
Ксения Мишина и Женя Кот устроили горячие танцы на шоу Україна має талант
Напомним, что накануне победитель Холостячки Александр Эллерт откровенно рассказал, какие у него отношения с Ксенией Мишиной.