Ксения Мишина устроила горячие танцы на столе на съемках шоу Україна має талант

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина и танцюрист Женя Кот стали судьями шоу Україна має талант, которое СТБ перезапускает к 30-летию Независимости Украины.

В одном из выпуском Ксения Мишина похвалилась шикарным кожаным платьем, которое удачно подчеркнуло ее фигуру. А помогать искать таланты ей будут Евгений Кот, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Сергей Притула и другие звезды.

В Сеть попало видео снятое во время записи шоу, которое в Instagram опубликовали фанаты проекта Україна має талант. В ролике Мишина в кожаном платье и Женя Кот в костюме и кедах устроили жаркий танец под исполнение одной из участниц.

При этом Ксения Мишина смогла исполнить танцевальные движения, несмотря на то, что была на шпильках.Читайте такжеШоу Україна має талант перезапускают к юбилею Независимости Украины

Фанаты поддержали танце бурными овациями.

Реклама

"Вспомbнаем, как было круто на съемках шоу Україна має талант", - пишет СТБ после того, как перепостил этот ролик в Instagram

Ксения Мишина и Женя Кот устроили горячие танцы на шоу Україна має талант

Напомним, что накануне победитель Холостячки Александр Эллерт откровенно рассказал, какие у него отношения с Ксенией Мишиной.