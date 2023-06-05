Трансгендерный актер Эллиот Пейдж раскрыл детали романа с известной актрисой

До смены пола, будучи Эллен, он невольно стал частью любовного треугольника.

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Эллиот Пейдж рассказал про роман с Кейт Марой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elliotpage

Канадский трансгендерный актер Эллиот Пейдж готовит для своих поклонников немало сюрпризов в предстоящей книге мемуаров "Pageboy", в которой он описал свою жизнь до каминг-аута, а также новую реальность, которая ему открылась после смены пола.

Особое внимание артист уделил личным отношениям, сообщает издание People. Ранее было известно, что с 2018 года (когда Пейдж был еще Эллен) по 2021 год он состоял в браке с танцовщицей Эммой Портнер.

О других своих романах он рассказал в мемуарах. Так актер признался, что был влюблен в американскую актрису Кейт Мару, и она ответила ему взаимностью. Это произошло в 2014 году - Пейдж уже совершил каминг-аут, но еще не задумывался о смене пола.

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"Первым человеком, в которого я влюбился после того, как мое сердце было разбито, была Кейт Мара", - рассказывает он в книге. Пикантности его отношениям с Марой придавал и тот факт, что на момент их отношений Кей встречалась с актером Максом Мингеллой, который знал про ее роман с Эллен. Более того партнер поддерживал Кейт в ее исследованиях собственной сексуальности с Пейдж.

Примечательно, что Эллен и Кейт позже даже играли влюбленных - в 2017 году в фильме "Мои дни с Мерси".

Эллен Пейдж и Кейт Мара в 2017 году играли влюбленных на экране / imdb.com

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также на измене попался муж известной актрисы Натали Портман - мужчину застукали за поцелуями с молодой женщиной, которая младше голливудской звезды на 16 лет.

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