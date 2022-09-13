Топовые украинские легкоатлетки показали свои загорелые "персики" в бикини

Спортсменки Марина Бех-Романчук, Анна Рыжикова и Мария Горелова показали жаркие объятия на крутой скале.
Украинские прыгуньи в длину Мария Горелова и Марина Бех-Романчук и бегунья Анна Рыжикова отметили окончание спортивного сезона. Они повесили форму "на гвоздь" и начали готовиться к долгожданному отдыху.
На странице Рыжиковой в Instagram появилось пикантное фото трех коллег в бикини. Снимок был сделан на фоне океана. Спортсменки стоят спиной к камере, обнявшись, и демонстрируют идеально округлые, упругие ягодицы.
"Спортивная форма спрятана в чемоданы! Отпуск начался! Но мы стремимся не загорать на берегу океана, а поскорее добраться до родного дома❤️", - подписала фото бегунья.
Марина Бех-Романчук - украинская прыгунья в длину, чемпионка Европы в тройном прыжке (2022), участница Олимпийских игр (в 2016 и 2020).
Анна Рыжикова - украинская бегунья. Ее специализация - бег на 400 метров и бег с препятствиями. Бронзовая медалистка Олимпийских игр (2012).
Мария Горелова - украинская прыгунья в длину, бронзовая чемпионка мира по легкой атлетике среди юниоров.
Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.
Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.
Другие новости:
- 55-летняя Памела Андерсон показала свои сочные бутоны в белоснежном мини
- Юная дочь Фреймут в соблазнительном наряде потрясла "выдающимися способностями"
- Рианна все больше: певица снова удивила своими формами в кожаном мини