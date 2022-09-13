Топовые украинские легкоатлетки показали свои загорелые "персики" в бикини

Марина Бех-Романчук, Анна Рыжикова и Мария Горелова показали ягодицы в бикини / instagram.com/marynabekh, instagram.com/anna_ryzhykova, instagram.com/m.a.r.i.c.h.k.aaa

Украинские прыгуньи в длину Мария Горелова и Марина Бех-Романчук и бегунья Анна Рыжикова отметили окончание спортивного сезона. Они повесили форму "на гвоздь" и начали готовиться к долгожданному отдыху.

На странице Рыжиковой в Instagram появилось пикантное фото трех коллег в бикини. Снимок был сделан на фоне океана. Спортсменки стоят спиной к камере, обнявшись, и демонстрируют идеально округлые, упругие ягодицы.

"Спортивная форма спрятана в чемоданы! Отпуск начался! Но мы стремимся не загорать на берегу океана, а поскорее добраться до родного дома❤️", - подписала фото бегунья.

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Марина Бех-Романчук - украинская прыгунья в длину, чемпионка Европы в тройном прыжке (2022), участница Олимпийских игр (в 2016 и 2020).

Анна Рыжикова - украинская бегунья. Ее специализация - бег на 400 метров и бег с препятствиями. Бронзовая медалистка Олимпийских игр (2012).

Мария Горелова - украинская прыгунья в длину, бронзовая чемпионка мира по легкой атлетике среди юниоров.

Марина Бех-Романчук, Анна Рыжикова и Мария Горелова показали ягодицы в бикини / instagram.com/anna_ryzhykova

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