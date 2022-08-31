Топ-модель Белла Хадид показала свой жирный и калорийный завтрак

Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид, которая славится своей стройной и подтянутой фигурой, показала чем завтракает.

Многих подписчиков такой завтрак может очень удивить, ведь вместо овсянки на воде, супермодель показала обжаренный бекон и панкейки. Модель не стесняясь показала, как выглядит ее утренний прием пищи.

Напомним, Иоланда Хадид, светская львица и бывшая модель голландско-американского происхождения, подарила миру первых общепринятых красавиц современной фэшн-индустрии - сестер Беллу и Джиджи Хадид.

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Супермодели были обречены на успех: Иоланда построила весьма успешную модельную карьеру благодаря ее необычной внешности - ярко-голубым глазам и белокурым волосам.

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