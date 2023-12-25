Тоня Матвиенко высказалась про появление предателей-"Кроликов" на похоронах мамы

Молчуны Данилец и Моисеенко пришли проститься с Ниной Митрофановной, чем сильно удивили общественность.

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Тоня Матвиенко рассказала про "Кроликов" Данильца и Моисеенко на похоронах Нины Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vdanmos, instagram.com/tonya_matvienko

В октябре Украина провела в последний путь певицу, которую называли душой украинской песни - Нину Митрофановну Матвиенко. Попрощаться с легендой, кроме тысяч поклонников, пришло также множество известных личностей: Monatik, Олег Скрипка, Павел Зибров, Руслан Стефанчук, Фоззи, Амадор Лопес, Владимир Гришко, Юрий Рыбчинский, Аурика Ротару, Виктор Павлик, Камалия, Светлана Белоножко, Юлия Тимошенко и др.

Среди скорбящих оказался и опальный комик-дуэт "Кролики", Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Артисты, внесенные в базу "Миротворец" за поддержку "русского мира", появились на прощании с Ниной Митрофановной, что вызвало общественный резонанс.

Арсен Мирзоян, зять покойной, хотел вышвырнуть "Кроликов" с церемонии, но его остановили. Что же думает о появлении скандальных комиков на похоронах мамы Тоня Матвиенко, она призналась лишь недавно в интервью для Люкс ФМ.

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Так певица рассказала, что о "подвигах" Данильца и Моисеенко не знала. Уход Нины Митрофановны был для нее тяжелым ударом и она была рада каждому, кто нашел время и пришел почтить память музыкальной легенды.

"Я только в марте вернулась из Великобритании и я о них вообще не знала никакой истории. Я помню, что муж начал очень сильно нервничать и я не могла понять, что происходит. Но нет такого запрета, чтобы кто-то не мог не прийти и не попрощаться с моей мамой. Я в этот момент об этом не думала. Я каждому была рада, кто ее почтил", - говорит Тоня Матвиенко.

Напомним, 11 октября, по талантливой артистке Нине Матвиенко прошла гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы собрались там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. В Филармонии состоялось также обращение семьи Матвиенко.

Тоня Матвиенко вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.

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