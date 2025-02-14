Тоня Матвиенко впервые призналась, почему обращалась к маме на "вы"

Матвиенко-младшая рассказала про важное решение Нины Митрофановны.

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Тоня Матвиенко раскрыла подробности общения с Ниной Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Что рассказала Тоня Матвиенко:

Почему Нина Матвиенко решила, что ее дети будут звать ее на "вы"

Кто обращался к певице на "ты" и по имени

В семье Нины Митрофановны Матвиенко дети обращались к маме на "вы" - этот обычай привлекал внимание многих, однако лишь недавно Тоня Матвиенко рассказала, как он появился. В интервью для Oboz.ua она раскрыла, что это было личным пожеланием ее покойной матери.

В прошлом Нина Митрофановна стала свидетельницей ситуации, которая сильно повлияла на ее решение. "Она объясняла, почему так решила. Говорила, что когда-то они с папой были в Одессе, отдыхали на пляже рядом с другой семьей. И дети как-то совсем не важно все время разговаривали со своей мамой. И моя, наблюдая за этим, сказала, что ее дети так "тыкать" не будут", - рассказала Тоня.

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Она также отметила, что многим этот обычай казался странным, но для нее и ее семьи обращаться к маме на "вы" стало нормой и еще одним способом сделать дорогому сердцу человеку приятное: "Надо сказать, что это "вы" выглядело необычным только со стороны. А для меня и братьев, что ты, что вы - одинаково. А маме было приятно! Я не ощущала никакого барьера в общении с ней, хотя у нас большая разница".

Матвиенко также рассказала, что правило не распространялось на внуков. Старшая дочь Тони Ульяна обращалась к любимой бабушке на "ты" и по имени. "И мама ни разу не сказала, что что-то не так", - поделилась певица.

Нина Матвиенко с дочерью Тоней и внучкой Ульяной / instagram.com/tonya_matvienko

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