Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Тоня Матвиенко впервые призналась, почему обращалась к маме на "вы"

Анна Подгорная
14 февраля 2025, 21:45
65
Матвиенко-младшая рассказала про важное решение Нины Митрофановны.
Нина Матвиенко, Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко раскрыла подробности общения с Ниной Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Что рассказала Тоня Матвиенко:

  • Почему Нина Матвиенко решила, что ее дети будут звать ее на "вы"
  • Кто обращался к певице на "ты" и по имени

В семье Нины Митрофановны Матвиенко дети обращались к маме на "вы" - этот обычай привлекал внимание многих, однако лишь недавно Тоня Матвиенко рассказала, как он появился. В интервью для Oboz.ua она раскрыла, что это было личным пожеланием ее покойной матери.

В прошлом Нина Митрофановна стала свидетельницей ситуации, которая сильно повлияла на ее решение. "Она объясняла, почему так решила. Говорила, что когда-то они с папой были в Одессе, отдыхали на пляже рядом с другой семьей. И дети как-то совсем не важно все время разговаривали со своей мамой. И моя, наблюдая за этим, сказала, что ее дети так "тыкать" не будут", - рассказала Тоня.

видео дня

Она также отметила, что многим этот обычай казался странным, но для нее и ее семьи обращаться к маме на "вы" стало нормой и еще одним способом сделать дорогому сердцу человеку приятное: "Надо сказать, что это "вы" выглядело необычным только со стороны. А для меня и братьев, что ты, что вы - одинаково. А маме было приятно! Я не ощущала никакого барьера в общении с ней, хотя у нас большая разница".

Матвиенко также рассказала, что правило не распространялось на внуков. Старшая дочь Тони Ульяна обращалась к любимой бабушке на "ты" и по имени. "И мама ни разу не сказала, что что-то не так", - поделилась певица.

Тоня Матвиенко с мамой и дочерью
Нина Матвиенко с дочерью Тоней и внучкой Ульяной / instagram.com/tonya_matvienko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский шоумен Евгений Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь. Редкий совместный выход позволил поклонникам увидеть, как сильно изменилась девочка.

Также танцовщица Юлия Сахневич, жена певца Позитива, показала, как выглядит ее фигура после родов. За полтора месяца она достигла отличных результатов, хоть и признается, что пока стесняется своего тела.

Читайте также:

Кто такая Нина Матвиенко?

Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

Кто такая Тоня Матвиенко?

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Тоня Матвиенко Нина Матвиенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

21:41Политика
ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

21:31Украина
"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭС

"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭС

20:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

Последние новости

22:25

Соломия Витвицкая выходит замуж - бойфренд-военный сделал ей предложение

22:07

Нужно сжечь всего один предмет: как защитить себя от негатива 15 февраля

21:56

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

21:45

Как на самом деле изготавливают деревянные ложки: люди удивлены таким методомВидео

21:45

Тоня Матвиенко впервые призналась, почему обращалась к маме на "вы"

Мюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляцияМюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляция
21:41

"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

21:33

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

21:31

ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удараВидео

21:06

Захотела в РФ: сын Роднянского рассказал, почему развелся с женой-россиянкойВидео

Реклама
20:39

Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

20:37

"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭСФотоВидео

20:30

Многим даже не по карману: цены на популярный овощ достигли рекорда

20:24

Все будет засыпать снегом: в Украине предупреждают о мощном шторме

20:05

Путин готовится объявить о "победе": глава Пентагона сделал неожиданное заявление

19:59

Так делали еще наши бабушки: для чего на самом деле стоит умываться ледяной водой

19:48

Доллар внезапно ушел в крутое пике: каким будет курс валют с 17 февраля

19:41

"Немного волновалась": Наталья Могилевская впервые вывела в свет старшую дочь

19:30

Обсуждались важные вопросы: подробности встречи Зеленского и вице-президента СШАФотоВидео

19:10

Сказки о скором мире в Украине и опасная дезинформациямнение

18:58

"Путин просто сойдет с ума": сенатор Грэм пообещал Украине вступление в НАТО

Реклама
18:53

Решает популярную проблему: почему эксперты советуют держать в ванной свечу

18:11

"Встречусь только с одним россиянином": Зеленский о визите в Саудовскую Аравию

17:45

Как сделать отбивные, если нет молотка: хозяйки раскрыли действенные хитрости

17:42

В СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭСФото

17:42

"Украине нужна армия в 1,5 млн": Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО

17:30

Можно ли поворачивать направо: тест ПДД, который запутывает многих водителей

17:26

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о наступлении нового похолодания

17:09

Будут просить еще и еще: рецепт бомбической закуски родом из Черновцов

17:06

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

17:02

Кабмин запретил направление на ВВК одной категории украинцев: новые правила

16:59

Сколько шаров на рисунке: большинство людей дадут неправильный ответ

16:48

Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции - все деталиФотоВидео

16:45

Американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине – The Time

16:37

В Украине вводят новые штрафы вплоть до 8000 гривен: где теперь ездить запрещено

16:21

"РФ - не главная угроза": вице-президент США удивил заявлениями в МюнхенеВидео

16:17

Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express

16:12

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

16:10

В центре Николаева взорвалось неизвестное устройство: есть погибшие и раненые

16:05

Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторамиВидео

16:02

Индексацию получат не все: юрист объяснил, кто останется без повышения пенсий

Реклама
15:56

Тысячи дронов в месяц: в разведке Британии назвали цели новых ударов РФ

15:54

Как убрать неприятный запах с полотенец: нужно всего одно копеечное средствоВидео

15:28

Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

15:23

С 1 марта цены на лекарства упадут на 30%: в Кабмине рассказали, что изменится

15:22

В Украину вернули тела 757 павших защитников

15:10

Рианна привела детей на суд, где решают судьбу их отцаВидео

15:08

Для чего хозяйки вешают пленку с пузырьками на окна: гениальный лайфхакВидео

15:05

Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

15:02

Как подростки: влюбленные принц Уильям и принцесса Кэтрин показали редкое фото

14:42

Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять