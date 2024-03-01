Тоня Матвиенко с помощью нейросети спела в клипе вместе с мамой Ниной Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко представила клип на песню "Ти — це я", в котором нейросеть воспроизвела голос ее мамы Нины Митрофановны.

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Тоня Матвиенко спела вместе с мамой - покойной Ниной Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Известная украинская поп-певица Тоня Матвиенко выпустил клип на песню "Ти - це я", в котором нейросеть воспроизвела голос ее легендарной матери ‒ Нины Митрофановны Матвиенко.

Новую работу Матвиенко посвятила маме, которая ушла из жизни в октябре прошлого года после борьбы с раком.

"Мы — продолжение наших родителей. В песне себя узнают многие люди. Мы можем быть непохожими внешне со своими родителями. Но во многих случаях повадки, голос, движения идентифицируют нас как детей своих родителей. Это сложно объяснить словами, но возможно посредством творчества. Песня "Ти — це я" именно об этом", — отметила певица.

Режиссером клипа выступил Олег Борщевский. А с помощью искусственного интеллекта аранжировщики воспроизвели голос Нины Митрофановны. Ее фраза "А я — это ты" звучит в завершении видео.

Напомним, ранее Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила 2 дня до своего 76-летия.

Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.

11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.

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