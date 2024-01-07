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Тоня Матвиенко призналась, почему ее с Мирзояном ребенок не носит его фамилию

Дмитрий Видоменко
7 января 2024, 11:06
Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна не носит фамилию отца - певица рассказала, почему так произошло.
Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская фолк-певица Тоня Матвиенко в интервью Алексею Суханову рассказала, почему ее супруг, певец Арсен Мирзоян не дал их совместной дочери Нине свою фамилию.

"Мама сказала, что очень благодарна мне и Арсену, что у нас появилась Нина. И она была шокирована, что она именно Нина Матвиенко. Она когда взяла очки и прочитала свидетельство о рождении, не могла поверить, что Арсен дал ей фамилию Матвиенко. Это была Арсена инициатива. Он сказал: "Ну если в честь мамы, то в честь мамы уже". Она расплакалась"

К слову, у Тони Матвиенко от первого брака также есть 25-летняя дочь Ульяна, а у Арсена Мирзояна есть два сына от предыдущих отношений.

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Напомним, ранее Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа, отца ее старшей дочери Ульяны. Артистка признается, что даже через много лет она держит обиду на бывшего возлюбленного.

Также украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал репутацию своей второй жены, певицы Тони Матвиенко. Многие считают, что она увела артиста из семьи, за что называют разлучницей.

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