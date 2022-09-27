Тоня Матвиенко пожаловалась на отсутствие денег

Тоня Матвиенко с дочкой / Оскар

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая покинула страну с дочерями и мамой, Ниной Матвиенко, в начале полномасштабной войны в Украине, рассказала о своей жизни в Великобритании.

По словам Матвиенко, их жизнь в Великобритании ее устраивает и ей даже хватает языкового запаса. Она также поделилась, что ее младшая дочь ходит в школу, но потом, по приходу домой, она не может наговориться. "Ребенок пол дня молчит, а потом не может наговориться", - улыбается Матвиенко в эфире 24 канала.

Артистка с ребенком живет у спонсора. Артистка также поделилась своими финансовыми проблемами.

"Заработка нет. Меня часто спрашивают, почему я за границей, и я говорю: "Представьте, у нас дома трое артистов, работы нет, нужно есть, оплачивать коммунальные услуги, просто выживать". Потому я и поехала в Британию, получаю здесь помощь... Не знаю, как бы мы выживали. Если бы у меня муж был на какой-то государственной службе, имел бизнес, то другое дело. У нас с Арсеном нет бизнеса. Мы все вкладывали в наши песни, клипы. Как будет дальше – не знаю", – расстроено сообщила Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко вернулась в Украину вместе Ниной, и первым делом посетила выступление мужа. Арсен знал, что планируется приезд супруги, однако не ожидал увидеть любимых женщин на концерте.

Трогательный момент воссоединения семьи попал на видео, которым Матвиенко поделилась на своей странице в Instagram. Увидев дочь и возлюбленную, музыкант потерял дар речи, и не мог перестать обнимать своих девочек.

"Мы только что из Великобритании. Арсен знал, но не знал, что сейчас это будет. Мы сделали сюрприз, и с Ниной приехали к вам. Меня не было полгода в Украине. Слава Украине! Захотела всех увидеть. Всем привет! Представляете, приехали домой, хотели маме сюрприз сделать, а ее дома нет. Она еще не знает", - поговорила с публикой Тоня, пока Мирзоян прижимал к груди их дочь.

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