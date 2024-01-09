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Тоня Матвиенко похвасталась похудением на пляже в Дубае

Анна Подгорная
9 января 2024, 04:55
Певица порадовалась возможности оказаться в теплых краях и побарахтаться в море.
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко в Дубае показала заметно постройневшую фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко несколько лет жаловалась на лишний вес. Из-за изменений в фигуре в прессе ей часто приписывали новую беременность, что лишь укрепляло неприязнь артистки к своему отражению в зеркале.

В последнее время Матвиенко заметно похудела - она призналась, что потеряла 10 килограмм. Обновленная внешность радует артистку, а эмоциональное состояние постепенно приходит в норму.

Недавно Тоня опубликовала в своем блоге в Instagram фото с пляжа в Дубае. Она хоть и не показала новые формы в купальнике, но даже в штанах и футболке видно, как сильно певица постройнела.

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Отдых артистка совместила с благотворительной деятельностью - при содействии посольства Украины в ОАЭ, она прибыла в Дубай чтобы "вдохновить украинцев за границей". Для них она исполнила свои хиты и "Гуси" - одну из "коронных" песен ее покойной матери. Тоня призналась, что ей все еще больно выходить на сцену с музыкальным наследием Нины Митрофановны.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко в Дубае показала заметно постройневшую фигуру / instagram.com/tonya_matvienko

Ранее певица Руслана Лыжичко показала свою вечно молодую маму. Фамильное сходство между женщинами поразительное - рядом со своей звездной дочерью Нина Аркадьевна просто сияет.

Также певица Kola (Анастасия Прудиус) похвасталась фигурой в купальнике и впервые показала мужа-иностранца. Вместе влюбленные отправились на отдых на запад Украины.

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