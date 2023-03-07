Тоня Матвиенко поделилась радостной новостью

Певица рассказала хорошую новость и рассказала, как она теперь сильно занята.

Тоня Матвиенко / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко через год после полномасштабного вторжения России в Украину, вернулась на родину.

По словам певицы, ей было не хорошо в Великобритании, где она обосновалась с детьми. Более того, Тоня настолько устала от жизни вне дома, что больше не собирается выезжать за границу.

"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно сложно быть оторванной от семьи, дома, друзей… В течение года в моем личном хит-параде желаний серебряную ступень занимало желание "скорее вернуться домой, которое продолжает возглавлять рейтинг, думаю, объяснять не надо", – сообщила звезда.

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Она также добавила, что у нее накопилось множество дел в Украине. "Последний год я чувствовала себя птичкой в клетке. 3 марта птичка выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться — огромная куча дел. Всего за три дня пребывания дома, на родной украинской земле, я заполнила образовавшийся в душе эмоциональный вакуум за время пребывания на чужбине. Итак, друзья, я дома, в родном Киеве!" – поделилась звезда.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко поздравила с Днем рождения свою дочь в социальных сетях. Пожелания от Тони были особенно ностальгическими и пронзительными, так как она находилась не в Украине.

Между тем, первенца Матвиенко родила, когда ей было всего 17 лет. Личность отца Ульяны она хранит в строжайшем секрете. Певица не раз вспоминала: очень боялась признаться в беременности маме, но Нина Митрофановна была рада пополнению в семье и всегда поддерживала дочь. Тогда в честь праздника Ульяны певица похвасталась ее красотой, и показала редкие трогательные кадры из ее глубокого детства.

Кроме того, ранее российский певец Филипп Киркоров сделал интересное заявление в отношении украинской певицы-предательницы Наташе Королевой. В эфире одного из российских шоу Киркоров вспомнил, как позволил себе "вольность" в отношении жены офицера-стрингоносца Тарзана, Наташи Королевой.

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