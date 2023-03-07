УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тоня Матвиенко поделилась радостной новостью

7 марта 2023, 15:00
Певица рассказала хорошую новость и рассказала, как она теперь сильно занята.
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко через год после полномасштабного вторжения России в Украину, вернулась на родину.

По словам певицы, ей было не хорошо в Великобритании, где она обосновалась с детьми. Более того, Тоня настолько устала от жизни вне дома, что больше не собирается выезжать за границу.

"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно сложно быть оторванной от семьи, дома, друзей… В течение года в моем личном хит-параде желаний серебряную ступень занимало желание "скорее вернуться домой, которое продолжает возглавлять рейтинг, думаю, объяснять не надо", – сообщила звезда.

видео дня

Она также добавила, что у нее накопилось множество дел в Украине. "Последний год я чувствовала себя птичкой в клетке. 3 марта птичка выпорхнула и не знает, на какую ветку садиться — огромная куча дел. Всего за три дня пребывания дома, на родной украинской земле, я заполнила образовавшийся в душе эмоциональный вакуум за время пребывания на чужбине. Итак, друзья, я дома, в родном Киеве!" – поделилась звезда.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко поздравила с Днем рождения свою дочь в социальных сетях. Пожелания от Тони были особенно ностальгическими и пронзительными, так как она находилась не в Украине.

Между тем, первенца Матвиенко родила, когда ей было всего 17 лет. Личность отца Ульяны она хранит в строжайшем секрете. Певица не раз вспоминала: очень боялась признаться в беременности маме, но Нина Митрофановна была рада пополнению в семье и всегда поддерживала дочь. Тогда в честь праздника Ульяны певица похвасталась ее красотой, и показала редкие трогательные кадры из ее глубокого детства.

Кроме того, ранее российский певец Филипп Киркоров сделал интересное заявление в отношении украинской певицы-предательницы Наташе Королевой. В эфире одного из российских шоу Киркоров вспомнил, как позволил себе "вольность" в отношении жены офицера-стрингоносца Тарзана, Наташи Королевой.

Вас также может заинтересовать:

Тоня Матвиенко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:13

Комплексы ПВО Patriot в Украину пока не прибыли - спикер Воздушных сил Игнат

15:00

Тоня Матвиенко поделилась радостной новостьюВидео

14:59

Зачем добавлять соду при варке картофеля: простой секрет, который сделает блюдо божественно вкусным

14:56

Расстрел украинского военного: у погибшего героя осталось 5 детей - СМИВидео

14:45

"Трусливая девочка": Соловьев поглумился над Гиркиным из-за разборок с Пригожиным

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:34

В 9 лет можно на пенсию: сколько живут собаки по человеческим меркамВидео

14:34

Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

14:33

Чем полезны яйца для человека и как они могут навредить: интересные фактыВидео

14:28

Друг Владимира Остапчука раскрыл подробности развода ведущего с Кристиной ГорнякВидео

Реклама
14:26

Самый пышный и вкусный омлет в мире: необыкновенный рецепт из 3 ингредиентовВидео

13:46

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

13:38

"Вертится, как уж на сковородке": приятель Пугачевой вскрыл причину продажности КиркороваВидео

13:36

Лукашенко распетушился: оскорбил Зеленского и наплел белиберды насчет взрывов в Мачулищах

13:13

"Путин не сумасшедший": Познер впервые высказался о войне в УкраинеВидео

13:04

Когда начинать готовить картофель к посадке: правила посадки картошки весной

12:49

Российскому актеру Назарову, открыто осудившего войну, угрожают переломать череп

12:47

Голос країни объявляет кастинг нового, особенного сезона главного музыкального проектаВидео

12:45

В Генштабе назвали имя бойца ВСУ, расстрелянного россиянами за фразу "Слава Украине"

12:45

Еще одна причина, почему нам очень выгодно ликвидировать Приднестровьемнение

12:27

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

Реклама
12:09

Пока мама прикрывает спину: молчунья Тоня Паперная разгуливает по московским премьерам

12:06

Ургант показал редкое фото своей жены и трогательно признался ей в любвиВидео

12:03

В Украину перебросили первые комплексы ПВО Patriot: в Польше раскрыли детали

12:00

Пригожин из-за гигантских потерь начал брать в "вагнеровцы" пациентов психбольницВидео

11:53

Весь мир наслаждался, а в СССР только завидовали: почему в Советском Союзе не было бананов

11:51

Гороскоп на завтра 8 марта 2023: Водолеям – изменения, Скорпионам - предложенияВидео

11:49

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работаетВидео

11:26

Десятки невероятно дорогих авто: Кадыров срочно женил своего 17-летнего наследникаВидео

10:22

"Наступает критический момент": Пекин внезапно захотел "мирных переговоров" по Украине

10:16

Украинцы предложили десятки тысяч долларов за имя врага, расстрелявшего бойца ВСУ за "Слава Украине"

10:06

От кофе может стать хуже: кардиолог рассказала, можно ли пить напиток при проблемах с давлениемВидео

10:00

Без Путина пирамида власти в РФ не выживет, России грозят распад и гражданские войны - БоровойЭксклюзив

09:22

Украинская народная песня "разрывает" TikTok: "Парова машина" стала настоящим хитомВидео

09:22

Оккупанты расстреляли за "Слава Украине": украинка узнала погибшего брата – СМИ

09:19

В Украине хотят разрешить выезд мужчинам за границу, но есть нюансВидео

09:15

Гороскоп на сегодня 7 марта 2023: Рыбам – сложные задачи, Весам – мелкие неурядицыВидео

08:43

ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте: в ISW назвали направление

08:43

В Украине подскочат цены на продукт, который есть на столе у каждого

08:37

В России умоляют Пугачеву устроить встречу Зеленского с ПутинымВидео

08:00

ЕС может передать Украине закупленные боеприпасы в течение нескольких недель - Financial TimesВидео

Реклама
07:56

8 продуктов, которыми категорически нельзя кормить кошекВидео

07:49

Россия может потерять все элитные отряды ЧВК "Вагнер": в ISW оценили ситуацию под БахмутомВидео

07:08

От роты осталось 10 солдат: мобилизованные из Брянской области начали бунт на ДонбассеВидео

06:41

Оборона Бахмута выполнила поставленные задачи на 1000% - ПодолякВидео

06:20

Путинисты скоро объявят о безгрешном зачатии Сталиным Вовочки Путинамнение

04:43

Какую пользу приносит липа: дачников изумит неожиданный ответ

03:50

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

03:20

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

03:15

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

02:32

"Скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться": эксперт назвал причинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять