Тоня Матвиенко хочет назвать в Киеве улицу в честь Нины Митрофановны

8 октября ушла из жизни Народная артистка, душа украинской песни Нина Митрофановна Матвиенко. Два дня спустя ее дочь, Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, представила последний подарок матери - песню "Сік землі". Она готовила ее ко Дню рождения матери, но выпустила уже после ее смерти.
Теперь Тоня выступает за то, чтобы одну из улиц Киева, почетным жителем которого являлась певица, переименовали в честь Нины Митрофановны. На своей странице в Instagram она опубликовала петицию о присвоении имени Матвиенко улице Лескова.
"Прошу переименовать улицу россиянина Лескова в честь выдающейся певицы и актрисы Украины Нины Матвиенко. Нина Митрофановна заслужила улицу в самом центре Киева", - гласит петиция.
Электронная петиция была размещена на сайте Киевского городского совета 11 октября - в день погребения артистки. Ее создал Даниил Василинюк.
Улица в центре Киева, о которой идет речь в петиции, была названа в честь российского писателя и публициста Николая Семеновича Лескова в 1940 году. Литератор жил в Киеве с 1949 по 1857 гг., позже он не единожды возвращался в столицу. Киевскую жизнь он описывал в своих рассказах и повестях.
Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.
11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.
Другие новости:
- Дочь Нины Матвиенко раскрыла последнее желание певицы перед смертью
- Зибров рассказал, как Матвиенко исцелила его от болезни: "Делала какой-то обряд"
- "Нет тебя, нет дома": в сети вспомнили пронзительное обращение Нины Матвиенко к дочери