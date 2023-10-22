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Тоня Матвиенко хочет назвать в Киеве улицу в честь Нины Митрофановны

Анна Подгорная
22 октября 2023, 18:17 обновлено 22 октября, 18:22
Матвиенко рассказала про петицию, посвященную ее матери.
Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко
Тоня Матвиенко рассказала про петицию о присвоении имени Нины Матвиенко улице в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

8 октября ушла из жизни Народная артистка, душа украинской песни Нина Митрофановна Матвиенко. Два дня спустя ее дочь, Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, представила последний подарок матери - песню "Сік землі". Она готовила ее ко Дню рождения матери, но выпустила уже после ее смерти.

Теперь Тоня выступает за то, чтобы одну из улиц Киева, почетным жителем которого являлась певица, переименовали в честь Нины Митрофановны. На своей странице в Instagram она опубликовала петицию о присвоении имени Матвиенко улице Лескова.

"Прошу переименовать улицу россиянина Лескова в честь выдающейся певицы и актрисы Украины Нины Матвиенко. Нина Митрофановна заслужила улицу в самом центре Киева", - гласит петиция.

видео дня

Электронная петиция была размещена на сайте Киевского городского совета 11 октября - в день погребения артистки. Ее создал Даниил Василинюк.

Улица в центре Киева, о которой идет речь в петиции, была названа в честь российского писателя и публициста Николая Семеновича Лескова в 1940 году. Литератор жил в Киеве с 1949 по 1857 гг., позже он не единожды возвращался в столицу. Киевскую жизнь он описывал в своих рассказах и повестях.

петиция Матвиенко
Тоня Матвиенко рассказала про петицию о присвоении имени Нины Матвиенко улице в Киеве / instagram.com/tonya_matvienko

Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.

11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.

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