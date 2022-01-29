Томная кокетка: Надежда Мейхер нежно приласкала себя на камеру

Певица превратила обычный снимок в целую романтическую историю.
Певица и актриса Надежда Мейхер показала обжигающую страсть в манящем образе.
На официальной странице артистки в Instagram появилось фото, на котором она позирует, будто в ожидании невидимого возлюбленного - она кокетливо положила ногу на ногу, руками поглаживая свое тело, голова запрокинута назад, глаза прикрыты. Еще немного, и с ее губ сорвется томный вздох.
Одета Мейхер также весьма соблазнительно: хоть подол ее платья достаточно низок, чтобы прикрыть ножки певицы в изящных черных туфельках, ее плечи обнажены.
Фотография артистки сделана в интимном полумраке, что задает волнующее настроение всей композиции снимка.
Его Надежда Мейхер оставила без подписи, лишь отметив автора фотографии, и собственный бренд, для которого создавался ее наряд.
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