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Томная кокетка: Надежда Мейхер нежно приласкала себя на камеру

29 января 2022, 04:22
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Певица превратила обычный снимок в целую романтическую историю.

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Надежда Мейхер примерила чувственный образ / instagram.com/nadyameiher

Певица и актриса Надежда Мейхер показала обжигающую страсть в манящем образе.

На официальной странице артистки в Instagram появилось фото, на котором она позирует, будто в ожидании невидимого возлюбленного - она кокетливо положила ногу на ногу, руками поглаживая свое тело, голова запрокинута назад, глаза прикрыты. Еще немного, и с ее губ сорвется томный вздох.

Одета Мейхер также весьма соблазнительно: хоть подол ее платья достаточно низок, чтобы прикрыть ножки певицы в изящных черных туфельках, ее плечи обнажены.

Фотография артистки сделана в интимном полумраке, что задает волнующее настроение всей композиции снимка.

Его Надежда Мейхер оставила без подписи, лишь отметив автора фотографии, и собственный бренд, для которого создавался ее наряд.

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Надежда Мейхер кокетливо похвасталась фигурой / instagram.com/nadyameiher

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