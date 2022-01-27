"Очередное одноглазое фото": Галкин показал Аллу Пугачеву с неожиданного ракурса

Примадонна в капюшоне поразила сходством со старшей дочерью - певицей Кристиной Орбакайте.
Певица Алла Пугачева - излюбленная фотомодель ее супруга, комика и шоумена Максима Галкина.
Сама Примадонна редко балует поклонников новыми снимками, чаще она появляется на домашних кадрах, которые делает ее муж.
Фанаты отмечают - из мужей и мужчин, которые были у Алла Борисовны, лишь Галкин умеет изобразить ее светящейся от любви и счастья.
Однако, в силу элегантного возраста певицы, фотографии чаще всего делаются издалека, либо с прикрытыми частями лица, чтобы замаскировать естественные перемены во внешности Примадонны.
На новом снимке Пугачева позирует на фоне заснеженного пейзажа в куртке нежно-розового цвета. На голову она накинула капюшон, который скрывал половину лица. Алла Борисовна выглядит молодой и цветущей, однако комментаторы не преминули "подколоть" певицу за "очередное одноглазое фото".
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Ранее телеведущая Маша Ефросинина показала редкие фото с молодой и цветущей мамой.
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