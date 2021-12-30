Новое видео с Пугачевой "взорвало" сеть

Алла Пугачева / woman.ru

В Сети появилось новое видео с Примадонной Аллой Пугачевой. В ролике звезда поет в караоке свой легендарный хит Любовь, похожая на сон.

Соответствующая запись вечером 29 декабря появилась вТелеграм-канале Светские хроники.

"Алла Борисовна снова запела. Правда, в караоке. Но мы бы послушали и караоке в её живом исполнении", - говорится в сообщении.

Кадры настолько сильно восхитили поклонников Пугачевой, что в комментариях они не сдерживали комплиментов.

"Великая и непревзойдённая!", "Королева", "Волшебно", "Голос, конечно, необыкновенный", "Женщина-легенда", "Красиво", "Женщина, которая поет", "До мурашек", - написали фанаты звезды.

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Напомним, в Сети появились фото, как сейчас выглядит главная героиня сериала Просто Мария - 59-летняя актриса Виктория Руффо.

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