Новое видео с Пугачевой "взорвало" сеть

Примадонна перепела свой хит.
В Сети появилось новое видео с Примадонной Аллой Пугачевой. В ролике звезда поет в караоке свой легендарный хит Любовь, похожая на сон.
Соответствующая запись вечером 29 декабря появилась вТелеграм-канале Светские хроники.
"Алла Борисовна снова запела. Правда, в караоке. Но мы бы послушали и караоке в её живом исполнении", - говорится в сообщении.
Кадры настолько сильно восхитили поклонников Пугачевой, что в комментариях они не сдерживали комплиментов.
"Великая и непревзойдённая!", "Королева", "Волшебно", "Голос, конечно, необыкновенный", "Женщина-легенда", "Красиво", "Женщина, которая поет", "До мурашек", - написали фанаты звезды.
Напомним, в Сети появились фото, как сейчас выглядит главная героиня сериала Просто Мария - 59-летняя актриса Виктория Руффо.
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