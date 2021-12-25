Как сейчас выглядит главная героиня сериала Просто Мария - 59-летняя актриса Виктория Руффо

Актриса Виктория Руффо в 80-ые годы / instagram.com/victoriaruffo

Мексиканская актриса Виктория Руффо получила всемирную известной благодаря главной роли в мелодраматичном сериале Просто Мария (1989).

На отечественные телеканалы история современной Золушки Марии Лопес, героически преодолевающей все невзгоды, транслировалась в средине 90-ых, и тогда Виктория Руффо стала иконой красоты и стиля для сотен тысяч женщин.

Как же сейчас выглядит и чем занимается "Просто Мария" Виктория Руффо?

Актриса быстро заслужила известность и всеобщую любовь как топовая актриса мыльных опер. Ей даже удалось вполне успешно совмещать карьеру актрисы с воспитанием детей. Кроме Просто Марии, в ее фильмографии стоит отметит такие сериалы как Мачеха, Во имя любви и Виктория.

Сейчас актрисе 59, она продолжает сниматься в кино и играть в театре, а также активно ведет страничку в Instagram. Там она выкладывает забавные видеоролики и фото из своей жизни, а также делится архивными кадрами со съемок.

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Как сейчас выглядит Виктория Руффо / instagram.com/victoriaruffo

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