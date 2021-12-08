Умерла испанская актриса - звезда сериала Просто Мария

Инес Моралес (15 ноября 1952 - 5 декабря 2021) / facebook.com/paginadiretodomexico

В воскресенье, 5 декабря 2021 года, в Испании ушла из жизни известная актриса Инес Моралес (полное имя - Инес Моралес Иглесиас).

Об этом сообщает телеканал Tlnovelas, транслирующий на испанском языке мексиканские сериалы.

Инес Моралес в основном известна ролями злодеек в испанских и мексиканских "мыльных операх" 80-ых годов.

Особенно примечательной в ее карьере была роль Флоренсии Амолинар в мексиканском телесериале 1989 года Просто Мария, которая принесла ей мировую славу.

Причина смерти 69-летней актрисы неизвестна.

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