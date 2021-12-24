Ольга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса Фрейндлих

Год назад актриса тяжело переболела Covid-19.
Легендарная актриса театра и кино Алиса Бруновна Фрейндлих - курильщик с огромным стажем.
Алиса Бруновна не может расстаться с этой дурной привычкой уже 50 лет. По ее словам, курить она начала в 36 лет, после смерти матери Ксении Федоровны. С тех пор ни один день ее не проходит без сигареты.
Старые привычки сложно оставить, поэтому даже после тяжелого состояния, вызванного перенесенным актрисой ковидом в декабре 2020 года, Алиса Бруновна вновь закурила.
Такой ее знают и помнят многие - с сигаретой в руке и широкой улыбкой на лице. Такой ее увидела (и показала многочисленным поклонникам) актриса Ольга Медынич, которая пришла к Фрейндлих в гости.
Алиса Бруновна угощала молодую коллегу запеченным гусем и душевными разговорами. 87-летняя Фрейндлих хорошо выглядит и с радушием принимала у себя гостей.
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