"Как восковая кукла!": поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новых фото

Алла Борисовна Пугачева / Скриншот видео с youtube.com

Посвежевший и обновленный вид Аллы Пугачевой давно стал притчей во язицех. 72-летняя артистка выглядит на удивление моложаво, за что собирает в свой адрес немало комплиментов. Однако хватает и недоброжелателей.

На днях Примадонна посетила частную предновогоднюю вечеринку, для которой примерила стильный монохромный образ - черную кофту с широким V-образным врезом, и белую с черным орнаментом юбку-клеш ниже колен.

В качестве аксессуаров певица выбрала широкий черный пояс с массивной пряжкой, который идеально подчеркнул ее стройную талию, золотое колье с геометрической подвеской, солнцезащитные очки в оправе кошачий глаз, черные перчатки-митенки и массивные перстни на руках.

Финальным штрихом романтичного образа Примадонны стала аккуратная прическа - собранные на затылке волосы, прямая челка, и две пряди, выпущенные спереди и свободно спадающие певице на плечи.

Новое фото артистки появилось на страничке Московского казачьего хора - музыканты выступали на частном мероприятии, среди гостей которого оказалась Алла Борисовна.

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Алла Пугачева с Московским казачьим хором / instagram.com/moscow_cossack_choir

На официальном аккаунте Московского казачьего хора Примадонна собрала массу комплиментов. Хотя возможно, что негативные отзывы об Алле Борисовне из комментариев удалялись.

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Так на фан-страницах Пугачевой появилось ее фото с мероприятия, где выступал Казачий хор, в менее удачном ракурсе.

Пугачева испугала фанатов неудачным фото / instagram.com/alla_orfei

В комментариях под ним разочарованные фанаты упрекали певицу в чрезмерном количестве пластических операций и омолаживающих процедур, из-за которых она стала сама на себя не похожа:

"О боже, жесть, смотреть неприятно".

"Сама на себя Алла не похожа уже. Правда жесть".

"Жесть! Как восковая кукла!"

"Другое лицо, что это?"

"Пугачева так себя перекроила и совсем непохожа. Мне нравилась та, эта - нет".

"Нет, это не наша Аллочка, это чужая тётя".

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