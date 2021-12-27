"Как восковая кукла!": поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новых фото

Помолодевшая Примадонна сильно изменилась.
Посвежевший и обновленный вид Аллы Пугачевой давно стал притчей во язицех. 72-летняя артистка выглядит на удивление моложаво, за что собирает в свой адрес немало комплиментов. Однако хватает и недоброжелателей.
На днях Примадонна посетила частную предновогоднюю вечеринку, для которой примерила стильный монохромный образ - черную кофту с широким V-образным врезом, и белую с черным орнаментом юбку-клеш ниже колен.
В качестве аксессуаров певица выбрала широкий черный пояс с массивной пряжкой, который идеально подчеркнул ее стройную талию, золотое колье с геометрической подвеской, солнцезащитные очки в оправе кошачий глаз, черные перчатки-митенки и массивные перстни на руках.
Финальным штрихом романтичного образа Примадонны стала аккуратная прическа - собранные на затылке волосы, прямая челка, и две пряди, выпущенные спереди и свободно спадающие певице на плечи.
Новое фото артистки появилось на страничке Московского казачьего хора - музыканты выступали на частном мероприятии, среди гостей которого оказалась Алла Борисовна.
На официальном аккаунте Московского казачьего хора Примадонна собрала массу комплиментов. Хотя возможно, что негативные отзывы об Алле Борисовне из комментариев удалялись.
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Так на фан-страницах Пугачевой появилось ее фото с мероприятия, где выступал Казачий хор, в менее удачном ракурсе.
В комментариях под ним разочарованные фанаты упрекали певицу в чрезмерном количестве пластических операций и омолаживающих процедур, из-за которых она стала сама на себя не похожа:
"О боже, жесть, смотреть неприятно".
"Сама на себя Алла не похожа уже. Правда жесть".
"Жесть! Как восковая кукла!"
"Другое лицо, что это?"
"Пугачева так себя перекроила и совсем непохожа. Мне нравилась та, эта - нет".
"Нет, это не наша Аллочка, это чужая тётя".
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