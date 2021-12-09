Филипп Киркоров считает брак с Аллой Пугачевой ошибкой, которую он осознал слишком поздно

Киркоров назвал брак с Пугачевой ошибкой / instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров рассказал, почему не сложился его брак с Аллой Пугачевой.

Об этом он рассказал в интервью для 7Days. Певец всегда верил, что станет успешным и проживет шикарную жизнь, полную приключений и достижений.

Частично свою удачу певец объясняет невероятной интуицией, которая досталась ему от мамы. Именно эта способность, по мнению Киркорова, позволяет ему получить все, что он пожелает.

Так случилось и в отношениях с Аллой Пугачевой. Артист считает, что для него их брак был в первую очередь способом потешить свое самолюбие. По крайней мере поначалу.

"Все начиналось как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева – великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это была ошибка", - рассказал Киркоров.

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Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке 11 лет - с 1994 по 2005 год. Они поженились, когда Киркорову было 27 лет, а Примадонне уже 45.

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