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Маша Ефросинина показала редкие фото с молодой и цветущей мамой - сходство удивительное

25 января 2022, 18:01
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Телеведущая поздравила родного человека безумно теплыми словами.

Как выглядит мама Маши Ефросининой / instagram.com/mashaefrosinina

Общественный деятель и телеведущая Маша Ефросинина показала редкие кадры с мамой.

Сегодня Людмиле Павловне исполнилось 64 года. В День ее рождения телеведущая выложила на своей странице в Instagram серию фотографий, отображающую различные моменты их жизни.

Трогательные кадры Маша Ефросинина подписала: "Мамусинка, в каждый твой Новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда!!!С днём рождения, самый позитивный человек на планете!"

Стоит отметить, что Людмила Павловна выглядит очень молодо, несмотря на свой элегантный возраст. Она не уступает в стройности и красоте своей именитой дочери, выглядит очень ухоженной и цветущей.

Людмила Павловна Ефросинина (в девичестве Козлова) занимается бизнесом. По образованию - экономист, ранее работала в Приватбанке.

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Людмила Павловна - мама Маши Ефросининой / instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники под архивными кадрами поздравляли именинницу с праздником, а также отметили невероятное сходство между матерью и дочерью:

"С именинницей ❤️❤️❤️долгих счастливых лет жизни❤️❤️"

"Долгих лет мамочке ❤️"

"Какая же она красавица у вас!"

"Теперь понятно в кого вы такая стройная и красивая! Прекрасная Мамочка у Вас!"

"У вас, Машенька, мамина улыбка и глаза))) долгих лет вашей мамуличке!"

"Такая мама красивая! И видно, что она Вами, Мария, очень гордится❤️ повезло Вам! С днем рожденья именинницу!!!"

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Ранее Катя Осадчая показала редкое фото своих моложавых родителей.

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