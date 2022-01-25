Маша Ефросинина показала редкие фото с молодой и цветущей мамой - сходство удивительное

Телеведущая поздравила родного человека безумно теплыми словами.
Общественный деятель и телеведущая Маша Ефросинина показала редкие кадры с мамой.
Сегодня Людмиле Павловне исполнилось 64 года. В День ее рождения телеведущая выложила на своей странице в Instagram серию фотографий, отображающую различные моменты их жизни.
Трогательные кадры Маша Ефросинина подписала: "Мамусинка, в каждый твой Новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда!!!С днём рождения, самый позитивный человек на планете!"
Стоит отметить, что Людмила Павловна выглядит очень молодо, несмотря на свой элегантный возраст. Она не уступает в стройности и красоте своей именитой дочери, выглядит очень ухоженной и цветущей.
Людмила Павловна Ефросинина (в девичестве Козлова) занимается бизнесом. По образованию - экономист, ранее работала в Приватбанке.
Поклонники под архивными кадрами поздравляли именинницу с праздником, а также отметили невероятное сходство между матерью и дочерью:
"С именинницей ❤️❤️❤️долгих счастливых лет жизни❤️❤️"
"Долгих лет мамочке ❤️"
"Какая же она красавица у вас!"
"Теперь понятно в кого вы такая стройная и красивая! Прекрасная Мамочка у Вас!"
"У вас, Машенька, мамина улыбка и глаза))) долгих лет вашей мамуличке!"
"Такая мама красивая! И видно, что она Вами, Мария, очень гордится❤️ повезло Вам! С днем рожденья именинницу!!!"
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Ранее Катя Осадчая показала редкое фото своих моложавых родителей.
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