Голливудский актер не захотел быть участником сплетен и склок, связанными с россиянами.

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Том Круз закрутил с дочерью депутата / Коллаж Главред, фото Instagram/elsina_k, tomcruise

Голливудский актер Том Круз расстался со своей российской подругой Эльсиной Хайровой из-за ее бывшего мужа.

Как сообщает источник Page Six, после новостей о том, что Круз и Эльсина Хайрова встречаются, ее бывший муж — яркий международный торговец бриллиантами Дмитрий Цветков — дал длинное интервью Daily Mail, в котором подробно рассказал об их браке и предупредил Круза, чтобы он "держал глаза и кошелек широко открытыми".

Источник сообщает, что статья обеспокоила очень закрытую команду звезды."Они просто не хотели иметь дело с бывшим мужем, который каждые несколько недель говорил что-то неприятное", - добавил он.

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Кто такая Сури Круз Сури Круз — американская знаменитость, дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза. Том Круз и Кэти Холмс были счастливы вместе несколько лет назад. Однако его отношения с Кэти и его дочерью Сури закончились когда пара рассталась. Брак продлился всего шесть лет. Том Круз не общается со своей дочерью.

Цетков, который, как сообщается, предпочитает термин "магнат" олигарху, также несколько необычно постоянно поддерживал Круза во время интервью, называя его своим "любимым актером", заявляя, что он смотрел "С широко закрытыми глазами" целых 30 раз (а также любит "С широко закрытыми глазами" "Человек дождя" и "Фирма"), и добавил, что разговаривал с приятелем-голливудским продюсером о том, чтобы Круз сыграл его в фильме о его жизни.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз расстался с россиянкой всего через несколько дней после того, как он познакомился с ее детьми. Говорят, что Том "охладел" к россиянке, но захотел остаться друзьями, потому что они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.

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