Том Круз планирует снять фильм в космосе за 200 млн долларов

Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

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Том Круз все еще планирует снять фильм в космосе / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер и продюсер Том Круз рассказал, что крайне усердно работает над созданием фантастического фильма в космосе. Проект обойдется в 200 миллионов долларов. Об этом он сам рассказал в интервью изданию Variety.

Круз уже три года не говорил об этом амбициозном проекте и его фанаты уже думали, что он отказался от съемок в космосе. Но актер это опроверг.

"Мы усердно работали над этим, и посмотрим, куда мы придем", — сказал он на премьере своего последнего фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" в Нью-Йорке.

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Новый фильм Круза, который будет сниматься в космосе, поддерживается студией Universal, однако дата начала съемок пока еще не установлена.

В 2020-м NASA подтвердила, что вместе с Крузом работает над проектом по съемке фильма и в открытом космосе, и на борту Международной космической станции. А доставить туда актера должна будет ракета компании Space X скандального коммерсанта-инноватора Илона Маска. Дуг Лайман, который работал с Крузом над фантастическим боевиков "Грань будущего", был назначен режиссером.

Напомним, ранее 45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.

Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье.

Исполнительница хита "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.

В мае 2023 года ее заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

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