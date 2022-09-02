Тодоренко требует миллионы за авторство детских книг от писательницы, которые "написала сама"

Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая молчит о жестоком нападении России на Украину, судится с "литературной рабыней". По информации российских пабликов в Телеграмм, телеведущая требует с нее 8 миллионов рублей (больше 130 000 долларов).

"Писательница Дарина Мишина призналась, что три года назад предложила Регине помощь, когда услышала, что звезда хотела бы написать детскую книгу. Дарина рассказала все свои идеи и наработки телезвезде, той, все понравилось, они должны были подписать контракт, но в последний момент сделка не состоялась, мол, ведущая передумала. А через три года писательница видит, что Тодоренко все-таки выпускает книгу", - сообщает телеграмм канал "Антиглянец".

В свою очередь, автор сообщила, что Тодоренко украла ее идеи. Тодоренко обиделась, сочла это клеветой и пошла в суд.

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"У нас есть вся доказательная база, наш юрист и адвокат подготовили юридически заверенные документы, которые подкреплены к иску. Пока это все выглядит так, что она использует имя Регины для пиара", — сказали представители Регины.

Отметим, что ранее Тодоренко анонсировала выход своей книги в Instagram.

Напомним, известный украинский поп-музыкант и бывший ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Коля Серга, который сейчас служит в рядах ВСУ в Одесской области, рассказал, что брат телеведущей-предательницы Регины Тодоренко, в отличие от родственницы открыто осудил российское вторжение в Украину. Об этом артист рассказал в интервью на YouTube журналисту Славе Демину.

А вот родители Тодоренко, как говорит Серга, поддерживают ее позицию ‒ничего не говоря о войне.

Сергей рассказал, что лично его с родными Тодоренко никакие общие знакомства не связывают, но однажды в Одессе он встретил парня, который общается с ее братом предательницы и поделился его позицией.

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