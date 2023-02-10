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Тодоренко пожаловалась на проблемы в семье

10 февраля 2023, 21:27
Вечно ноющая предательница рассказала, что испытывает трудности из-за проблем в семье
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Украинская запроданка и одесситка Регина Тодоренко, которая молчит о жестоком нападении России на Украину, пожаловалась (опять!) на свое эмоциональное состояние.

В частности, вечно ноющая предательница рассказала, что испытывает трудности из-за проблем в семье. На своей странице в Instagram, 32-летняя певица заявила, что после рождения второго ребенка, она не смогла полноценно насладиться отдыхом, поскольку практически сразу вышла на работу.

Тодоренко также подкосило здоровье путиниста, выступающего за войну в Украине, фигуриста Костомарова, которому недавно ампутировали стопы. Она еще пожаловалась, что очень устала от отдыха на Мальдивах с детьми.

Напомним, ранее Регина Тодоренко, которая молчит о жестоком нападении России на Украину, неожиданно заволновалась из-за путиниста и любителя войны, российского фигуриста Романа Костомарова.

Отдыхая на Мальдивах, телеведущая внезапно высказалась в отношении российского фигуриста-путиниста Романа Костомарову, которому уже ампутировали две стопы. На своей странице в Instagram, Тодоренко написала, что она не зацикливается на негативе.

Ранее жена российского фигуриста Романа Костомарова, который сильно пострадал от осложнений гриппа, выступал за войну в Украине и убийства мирных граждан Оксана Домнина, впервые высказалась после госпитализации своего супруга-путиниста.

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Регина Тодоренко
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