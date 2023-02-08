Тодоренко распустила сопли из-за фигуриста-путиниста Костомарова

Телеведущая внезапно высказалась в отношении российского фигуриста-путиниста Романа Костомарова, которому уже ампутировали две стопы.

Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Украинская запроданка и одесситка Регина Тодоренко, которая молчит о жестоком нападении России на Украину, неожиданно заволновалась из-за путиниста и любителя войны, российского фигуриста Романа Костомарова.

Отдыхая на Мальдивах, телеведущая внезапно высказалась в отношении российского фигуриста-путиниста Романа Костомарову, которому уже ампутировали две стопы.

На своей странице в Instagram, Тодоренко написала, что она не зацикливается на негативе.

" Если жизнь подкидывает тяжелые уроки, сразу стараюсь фокусироваться на решении, иначе не выгребаю", — написала она.

"Надо ли напомнить в моем аккаунте, что в мире происходит? Что мои дети заболели, у брата сегодня сложнейшая операция, что мой хороший друг, олимпийский чемпион, вернулся с того света, но с большими потерями. Что каждый день мы кого-то теряем?" - абстрактно заявила Тодоренко, поставив, как всегда, на первое место свои шкурные интересы.

Напомним, ранее жена российского фигуриста Романа Костомарова, который сильно пострадал от осложнений гриппа, выступал за войну в Украине и убийства мирных граждан Оксана Домнина, впервые высказалась после госпитализации своего супруга-путиниста.

В частности, на своей странице в Instagram она поблагодарила неравнодушных людей за поддержку и поздравила мужа с днем рождения.

"С Днём Рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всем. Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты", - написала она, вспомнив, насколько велика ее гордость к мужчине, который поддерживает убийства мирных женщин и детей в Украине.

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